به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا بنام مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجانشرقی از بانوان استان خواست با مشارکت در پویش اهدای خون در تقویت و پایداری ذخایر خون نقش موثری ایفا نمایند.
بنام زمان برگزاری پویش را از ۱۸ تا ۲۰ فروردین اعلام کرد و گفت:در این روزها بانوان همیشه در صحنه برای اهدای خون میتوانند از ساعات ۱۰ صبح تا ۱۶ عصر به مراکز خونگیری در نظر گرفته شده مراجعه نمایند.
وی مکانهای در نظر گرفته شده در شهر تبریز را مرکز خونگیری مسجد کبود و در میانه را خیابان بهشتی روبروی مدرسه علمیه اعلام کرد.
بنام گفت: این پویش به همت اداره کل امور زنان و خانواده استانداری و اداره کل انتقال خون آذربایجانشرقی برگزار میشود.
گفتنی است اهدای خون؛ اهدای زندگی عنوان این پویش میباشد.
