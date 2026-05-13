سرمست: توسعه مراکز خون‌ گیری در آذربایجان شرقی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در دیدار با احمد قره‌ باغیان با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت ‌های انتقال خون در استان، گفت: پویش جانفدا ظرفیت مناسبی برای مشارکت مردم در اهدای خون ایجاد کرده و می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای سازمان انتقال خون باشد.

وی با اشاره به ضرورت توسعه خدمات خون‌گیری در استان افزود: خون‌گیری سیار در شهرستان‌ ها باید تقویت شود و پوشش مراکز ثابت خون‌گیری نیز افزایش یابد تا دسترسی مردم به خدمات اهدای خون تسهیل شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر لزوم اجرای برنامه‌ های خلاقانه و ابتکاری برای ترغیب مردم به اهدای خون تأکید کرد و گفت: سیاست‌ های مبتکرانه سازمان انتقال خون باید از فرصت‌ های موجود در فضای سیاسی و اجتماعی بهره‌ مند شود.

وی با بیان اینکه مدیریت استان از سیاست‌ های ابتکاری سازمان انتقال خون حمایت می‌کند، افزود: مطالبات سازمان انتقال خون استان به‌ ویژه اتمام پروژه ساختمان جدید این سازمان از سوی مدیریت استان پیگیری خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به شرایط ویژه استان در ایام جنگ، اظهار داشت: آذربایجان شرقی چهارمین استان مسافرپذیر کشور در این ایام بود و جمعیت استان تا ۴۰ درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: آذربایجان شرقی در شمال‌ غرب کشور دارای مرجعیت درمانی است و بیماران بسیاری برای دریافت خدمات درمانی به این استان مراجعه می‌کنند؛ از این‌ رو تأمین کادر پزشکی و پرستاری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

در این دیدار، احمد قره ‌باغیان نیز با اشاره به نقش مهم سازمان انتقال خون در دوران جنگ گفت: انتقال خون در جنگ جزو مراکز خط اول امدادی بود.

وی افزود: در کشور حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کسری خون وجود دارد، اما در روزهای پایانی جنگ ذخایر خونی کشور تا ۲.۵ برابر افزایش یافت.

قره‌باغیان با اشاره به مشارکت گسترده مردم در اهدای خون تصریح کرد: در دوران جنگ میزان اهداء کنندگان زن ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد و مردم آذربایجان شرقی نیز در کنار سازمان انتقال خون بودند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما تأمین فرآورده‌ های خونی سالم و کافی برای بیماران و مراکز درمانی کشور است.