انفجار گاز خانگی به ۵ مسکن روستایی در چمستان خسارت زد

به گزارش خبرگزاری مهر، انفجار گاز خانگی در روستای خطیب کلا چمستان نور سبب تخریب پنج بنای مسکونی، خسارت به ۲ دستگاه خودرو و مصدوم شدن یک نفر شد.

علت وقوع حادثه نشتی گاز در یکی از واحدهای مسکونی اعلام شد و در این حادثه یک نفر به صورت جزیی مصدوم شد.