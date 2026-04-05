۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸

انفجار گاز خانگی به ۵ مسکن روستایی در چمستان خسارت زد

نور- انفجار گاز خانگی در روستای خطیب کلا چمستان نور سبب خسارت پنج بنای مسکونی، دو دستگاه خودرو و مصدوم شدن یک نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انفجار گاز خانگی در روستای خطیب کلا چمستان نور سبب تخریب پنج بنای مسکونی، خسارت به ۲ دستگاه خودرو و مصدوم شدن یک نفر شد.

علت وقوع حادثه نشتی گاز در یکی از واحدهای مسکونی اعلام شد و در این حادثه یک نفر به صورت جزیی مصدوم شد.

