حجت الاسلام مرادی: امروز همه چهره واقعی آمریکا را شناخته اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شهاب مرادی شامگاه یکشنبه با حضور در تجمع انقلابی مردم لنگرود اظهار کرد: هیچکدام از ما ملت ایران از دنیایی که مقابل ما ایستاده است نمی‌ترسیم و متحد هستیم.

وی با تأکید بر اینکه امروز همه چهره واقعی آمریکا را شناخته‌اند، افزود: پیش از این کشورهای غربی هزینه می‌کردند تا چهره رسانه‌ای خوبی داشته باشند، اما امروز مردم ایران هستند که سخن از دلاوری‌شان در دنیا زبانزد است.

حجت الاسلام مرادی با بیان اینکه مردم ایران می‌دانند ممکن است مورد حمله جنگنده قرار گیرند، تصریح کرد: با این حال به خیابان‌ها می‌آیند و حتی هنگام آمدن جنگنده به پشت بام رفته و تکبیر می‌گویند.

وی با اشاره به تفاوت سربازان ایرانی با دشمن خاطرنشان کرد: سربازان دشمن مانند ما نیستند و از مرگ می‌ترسند؛ آنها هرگز آمار اصلی کشته‌های خود را اعلام نمی‌کنند، همانطور که در حمله به عین الاسد آمار واقعی را نگفتند، اما بعداً شنیده شد که صدای انفجار موشک‌های ایران بسیار ترسناک است.

مرادی در پایان با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: اولین شهید در جنگ ما رهبر عزیز بود، در حالی که در جنگ‌های دنیا اولین کشته‌ها از مردم هستند. شهادت رهبر ما خسارت سنگینی بود اما به ملت ما عزتی داد که تا پای جان در سنگر خیابان ایستاده‌اند.