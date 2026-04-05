جریمه میلیونی نانوایی متخلف در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر،حسن کشاورز با اشاره به جریمه یک واحد خبازی متخلف در شیراز اظهار کرد: بازرسی‌های میدانی و گزارش‌های دریافتی حاکی از آن بود که این نانوایی اقدام به وزن‌کشی نادرست چانه‌های نان و همچنین فروش محصول با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب داشته است.

وی افزود: بلافاصله پس از احراز تخلفات، مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان جریمه نقدی در سامانه متمرکز نظارت بر اصناف، موسوم به 'سیمبا'، برای این واحد ثبت گردید که این مبلغ تا صدور حکم قابلیت افزایش تا ده برابر مبلغ اولیه را خواهد داشت.

این مقام مسئول با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، خاطرنشان کرد: پرونده این نانوایی به دلیل اهمیت و ماهیت تخلفات، جهت رسیدگی و صدور حکم نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

کشاورز در ادامه به پیامدهای قانونی ناشی از تخلفات اشاره کرد و گفت: طبق قوانین و مقررات جاری، در صورت تکرار این‌گونه تخلفات توسط واحدهای صنفی، علاوه بر جریمه نقدی توسط تعزیرات حکومتی، واحد صنفی با محرومیت‌های شدیدتری از جمله ابطال دائم پروانه کسب و تعطیلی مواجه خواهد شد.

مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان ابراز امیدواری کرد: که این اقدامات بازدارنده، موجب ارتقای سطح خدمات‌دهی واحدهای نانوایی و جلب رضایت حداکثری مصرف‌کنندگان در سراسر استان فارس شود.