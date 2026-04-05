  1. استانها
  2. فارس
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۳۸

جریمه میلیونی نانوایی متخلف در شیراز

شیراز-مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: یک واحد نانوایی در شیراز به دلیل ارتکاب همزمان دو تخلف صنفی مهم، جریمه میلیونی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حسن کشاورز با اشاره به جریمه یک واحد خبازی متخلف در شیراز اظهار کرد: بازرسی‌های میدانی و گزارش‌های دریافتی حاکی از آن بود که این نانوایی اقدام به وزن‌کشی نادرست چانه‌های نان و همچنین فروش محصول با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب داشته است.

وی افزود: بلافاصله پس از احراز تخلفات، مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان جریمه نقدی در سامانه متمرکز نظارت بر اصناف، موسوم به 'سیمبا'، برای این واحد ثبت گردید که این مبلغ تا صدور حکم قابلیت افزایش تا ده برابر مبلغ اولیه را خواهد داشت.

این مقام مسئول با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، خاطرنشان کرد: پرونده این نانوایی به دلیل اهمیت و ماهیت تخلفات، جهت رسیدگی و صدور حکم نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

کشاورز در ادامه به پیامدهای قانونی ناشی از تخلفات اشاره کرد و گفت: طبق قوانین و مقررات جاری، در صورت تکرار این‌گونه تخلفات توسط واحدهای صنفی، علاوه بر جریمه نقدی توسط تعزیرات حکومتی، واحد صنفی با محرومیت‌های شدیدتری از جمله ابطال دائم پروانه کسب و تعطیلی مواجه خواهد شد.

مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان ابراز امیدواری کرد: که این اقدامات بازدارنده، موجب ارتقای سطح خدمات‌دهی واحدهای نانوایی و جلب رضایت حداکثری مصرف‌کنندگان در سراسر استان فارس شود.

کد مطلب 6792680

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خیانت در امانت در زمان جنگ باید با واکنش متفاوتی روبرو بشه. بنر متفاوت، جریمه و جزای متفاوت. از طرفی فشار بدون دلیل نباید به نانوایی‌ها وارد بشه. پخت ۳ نوبته یعنی سوق دادن نانوا به استفاده از جوش شیرین که از گران‌فروشی بدتره.

