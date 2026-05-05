به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی ظهر سه شنبه در نشست مشترک شهرداری شیراز و اتاق اصناف فارس، عملکرد اصناف را طی روزهای گذشته و در مدت زمان جنگ رمضان مثبت ارزیابی کرد و گفت: شبکه صنفی کشور بدون وقفه فعالیت کرده و کمبودی در تأمین مایحتاج مردم ایجاد نشده است.
وی با اشاره به جایگاه مهم استان فارس، روز شیراز را فرصتی برای یادآوری اهمیت این استان دانست و از هماهنگی میان مدیران بومی و مسئولان شهری فارس قدردانی کرد و گفت: این همراهی یکی از ظرفیتهای ارزشمند استان به شمار میرود.
فراهانی در ادامه به نقش گسترده همکاری اصناف با شهرداریها پرداخت و توضیح داد: این تعامل تنها محدود به مسائل مالیاتی نیست و حوزههایی مانند خدمات شهری، ساماندهی و موضوعات زیربنایی را شامل میشود و ساماندهی دستفروشان در دروازه کازرون شیراز نمونه موفق این همکاری است.
وی پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترکی میان شهرداری و اتاق اصناف را مطرح کرد تا وظایف و برنامههای مشترک در زمینه مدیریت شهری منسجمتر دنبال شود و سپس از امضای تفاهمنامه ملی پدافند غیرعامل خبر داد که به زودی در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
فراهانی تأکید کرد: بهترین راه خدمت به مردم، همکاری نزدیک دستگاههاست، در همین راستا فاصله میان مردم و برخی دستگاههای اجرایی باید کاهش یابد.
وی خواستار توجه بیشتر به تکریم اربابرجوع شد و تصریح کرد: احترام به مردم باید در رفتار اداری دیده شود، نه فقط در شعار.
رئیس اتاق اصناف ایران با تفکیک «گرانی» از «گرانفروشی»، بیان کرد: اصناف نقشی در قیمتگذاری پایه ندارند؛ اما با متخلفانی که کالا را چند برابر قیمت واقعی عرضه میکنند، باید برخورد جدی صورت گیرد.
