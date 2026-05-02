گلایه رئیس بازرسی منطقه ۳ کشور از گرانی قیمت مرغ گرم در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر،علی گرمه‌ای عصر شنبه در بازدید از انبارهای پشتیبانی امور دام فارس گفت: وضعیت ذخیره‌سازی مرغ منجمد و گوشت در این استان مطلوب است. بر اساس مصوبه تنظیم بازار، مرغ منجمد باید با قیمت ۲۵۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد.

وی با ابراز گلایه از قیمت بالای مرغ گرم در فارس گفت: با توجه به اینکه مرغ گرم در خود استان فارس تولید می‌شود، انتظار می‌رود قیمت این محصول در مقایسه با استان‌های همجوار ارزان‌تر بوده و به نفع مردم تمام شود.

گرمه‌ای نبود نظارت کافی بر تولید و توزیع را دلیل اصلی این گرانی‌ها دانست.

رئیس بازرسی منطقه ۳ تأکید کرد: باید دلایل افزایش قیمت مرغ گرم در استان تولیدکننده بررسی شود و نسبت به اصلاح فرآیندها اقدام فوری صورت گیرد.

وی بر ضرورت نظارت مستمر دستگاه‌های متولی بر زنجیره تولید تا توزیع تأکید کرد تا از توزیع مناسب و قیمت‌گذاری صحیح اطمینان حاصل شود.