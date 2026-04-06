  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۵:۳۶

عفو بین‌الملل:

تهدیدهای ترامپ برای حمله به زیرساخت‌های ایران «منزجرکننده» است

سازمان عفو بین‌الملل تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای حمله به زیرساخت‌های ایران را محکوم کرد وهشدار داد که این تهدیدها می‌تواند جنایات جنگی محسوب شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، سازمان عفو بین‌الملل تهدید دونالد ترامپ برای حمله به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را «منزجرکننده» توصیف کرد.

"آگنس کالامارد"، دبیرکل سازمان عفو بین الملل، ضمن هشدار درباره اینکه این اقدام می‌تواند «موجی بالقوه‌ از جنایات جنگی» باشد، خاطرنشان کرد که غیرنظامیان بیشترین آسیب را خواهند دید.

کالامارد همچنین گفت: «چه پیام منزجرکننده‌ای. غیرنظامیان ایرانی اولین کسانی خواهند بود که از تخریب نیروگاه‌ها و پل‌ها رنج می‌برند. برق، گرمایش و آب وجود نخواهد داشت و آنها قادر به فرار از حملات نخواهند بود.»

او افزود: «این می‌تواند موجی از جنایات جنگی باشد. این دونالد ترامپ، فرمانده کل قوا است.»

روز یکشنبه، ترامپ تهدید خود علیه ایران را تکرار کرد و خواستار باز شدن تنگه هرمز شد و گفت : در غیر این صورت «سه‌شنبه روز پل‌ها و نیروگاه‌ها» در داخل ایران خواهد بود.

ترامپ روز یکشنبه در پستی در وب‌سایت Truth Social گفت: «سه‌شنبه روز نیروگاه‌ها و پل‌ها، همه در یک روز، در ایران خواهد بود.»

کد مطلب 6792740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      6 1
      پاسخ
      نام تمامی پل‌ها و زیرساخت‌های تولید برق در همه کشورهای عربی و اسراییل را که قرار است بزنید منتشر کنید. موشک قاره‌پیما و بمب اتم را آزمایش کنید. بازدارندگی را ایجاد کنید.
    • IR ۰۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      6 0
      پاسخ
      حمله به زیر ساختهای مردم مخالف ،با اخلاق ،انسانیت،شرافت ،ومخالف با همه نوع دینی هست ،حمله به زیر ساختهای مردم ،یه نوع جنایت جنگیه ،وبا عث ایجاد مشکل برای مردم میشه ،وموجی از ناراضایتی ها و عصبانیت مردم علیه متجاوزان میشه
    • IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      3 2
      پاسخ
      شما بزنید اونم بزنه بالاخره یکی برنده میشه . فقط وسط کار ول نکنید که خیلی نامردیه مثل سریالی که قسمت آخرش را نسازند .
    • IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      ترامپ به غلط کردن افتادی باختی . داری به هرکاری دست میزنی بری نجات.ولی نمی تونی بدتر بسرت میاد دوباره.
    • IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      زیرساخت بزنه امریکا.زیر ساخت هاشون عرب ها وصهیونیست ها همه هدف قرار میگیره. پس میدانن برضررشون هست.فکر نکنم اقدامی کنه دراینباره.ترامپ در باتلاق گیر کرده و درحال دست پا زدن بیخوده .همه دنیا هم اینو میدونن
    • IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      لعنت بر ترامپ نتانیاهو ای دوتا پیر خرفت

    پربازدیدها

    پربحث‌ها