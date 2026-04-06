به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، سازمان عفو بین‌الملل تهدید دونالد ترامپ برای حمله به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را «منزجرکننده» توصیف کرد.

"آگنس کالامارد"، دبیرکل سازمان عفو بین الملل، ضمن هشدار درباره اینکه این اقدام می‌تواند «موجی بالقوه‌ از جنایات جنگی» باشد، خاطرنشان کرد که غیرنظامیان بیشترین آسیب را خواهند دید.

کالامارد همچنین گفت: «چه پیام منزجرکننده‌ای. غیرنظامیان ایرانی اولین کسانی خواهند بود که از تخریب نیروگاه‌ها و پل‌ها رنج می‌برند. برق، گرمایش و آب وجود نخواهد داشت و آنها قادر به فرار از حملات نخواهند بود.»

او افزود: «این می‌تواند موجی از جنایات جنگی باشد. این دونالد ترامپ، فرمانده کل قوا است.»

روز یکشنبه، ترامپ تهدید خود علیه ایران را تکرار کرد و خواستار باز شدن تنگه هرمز شد و گفت : در غیر این صورت «سه‌شنبه روز پل‌ها و نیروگاه‌ها» در داخل ایران خواهد بود.

ترامپ روز یکشنبه در پستی در وب‌سایت Truth Social گفت: «سه‌شنبه روز نیروگاه‌ها و پل‌ها، همه در یک روز، در ایران خواهد بود.»