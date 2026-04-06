۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۹

هشدار گروه‌های امدادرسان بین‌المللی درباره تبعات انسانی جنگ علیه ایران

گروه‌های امدادرسان بین‌المللی درباره تبعات تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران و تاثیر آن بر امنیت غذایی و دارویی در جهان هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت: گروه‌های امدادرسان بین المللی هشدار می‌دهند که جنگ در خاورمیانه توانایی آنها را برای رساندن غذا و دارو به میلیون‌ها نیازمند در سراسر جهان مختل کرده است و اگر خشونت ادامه یابد، رنج و مشقت عمیق‌تر خواهد شد.

براساس این گزارش، این درگیری نه‌تنها مسیرهای حیاتی کشتیرانی را مسدود کرده و یک بحران جهانی انرژی ایجاد کرده است، بلکه زنجیره‌های تأمین گروه‌های امدادی را نیز مختل کرده و آنها را ناچار ساخته است از مسیرهایی پرهزینه‌تر و زمان‌برتر استفاده کنند.

آسوشیتدپرس نوشت: گذرگاه‌های کلیدی مانند تنگه هرمز عملاً بسته شده‌اند و مسیرهای مرتبط با مراکز راهبردی مانند دبی، دوحه و ابوظبی نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. هزینه‌های حمل‌ونقل به دلیل افزایش نرخ سوخت و بیمه به‌شدت افزایش یافته است؛ به این معنا که با همان میزان بودجه، حجم کمتری از اقلام امدادی قابل ارسال خواهد بود.

