  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۰

سناتور آمریکایی:کشتن غیرنظامیان ایرانی غیرمسئولانه است؛ ترامپ مقصر است

سناتور دموکرات ایالت میشیگان اعلام کرد: کشتن غیرنظامیان در ایران و تخریب زیرساخت‌ های غیرنظامی غیرمسئولانه و اشتباه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، الیسا اسلاتکین سناتور دموکرات ایالت میشیگان امروز دوشنبه با انتشار پیامی در ایکس در خصوص ادامه تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران نوشت: تهدیدهای اخیر ترامپ علیه ایران، در صورت اجرا قانون درگیری مسلحانه مندرج در کنوانسیون‌ های ژنو و کتابچه راهنمای قانون جنگ وزارت دفاع را نقض می‌ کند.

سناتور دموکرات ایالت میشیگان ادامه داد: کشتن غیرنظامیان در ایران و تخریب زیرساخت‌ های غیرنظامی مانند پل‌ ها و نیروگاه‌ ها غیرمسئولانه و اشتباه است. علاوه بر این، این نیروهای مسلح ما هستند که در معرض خطر قانونی و جانی قرار می‌گیرند. ترامپ ما را وارد جنگ پیچیده دیگری در خاورمیانه (غرب آسیا) کرده است. تصمیمات او باعث می‌شود که ما در خارج از کشور امنیت کمتری داشته باشیم، قیمت‌ها افزایش یابد و هزینه جانی و مالی آمریکایی‌ها تمام شود. او باید برای پایان دادن به این جنگ، باز کردن تنگه هرمز مذاکره کند.

کد مطلب 6793471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      دو بار در حین مذاکرات امریکا ،به ایران حمله شده ومذاکرات با امریکا موفقیت امیز نبوده برای همین ایران اعتمادی به مذاکرات نداره خدا میدونه وشاهدوناظر براعمال ادمهاست ومیدونه که کی صادقانه عمل می کنه وکی نه
    • IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      واین در حالی است که نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و با کمک مالی عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین و کویت به تهران و سایر شهرهای ایران تجاوز و حمله کرده است و مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام می کند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها