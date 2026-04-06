سناتور آمریکایی:کشتن غیرنظامیان ایرانی غیرمسئولانه است؛ ترامپ مقصر است

به گزارش خبرگزاری مهر، الیسا اسلاتکین سناتور دموکرات ایالت میشیگان امروز دوشنبه با انتشار پیامی در ایکس در خصوص ادامه تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران نوشت: تهدیدهای اخیر ترامپ علیه ایران، در صورت اجرا قانون درگیری مسلحانه مندرج در کنوانسیون‌ های ژنو و کتابچه راهنمای قانون جنگ وزارت دفاع را نقض می‌ کند.

سناتور دموکرات ایالت میشیگان ادامه داد: کشتن غیرنظامیان در ایران و تخریب زیرساخت‌ های غیرنظامی مانند پل‌ ها و نیروگاه‌ ها غیرمسئولانه و اشتباه است. علاوه بر این، این نیروهای مسلح ما هستند که در معرض خطر قانونی و جانی قرار می‌گیرند. ترامپ ما را وارد جنگ پیچیده دیگری در خاورمیانه (غرب آسیا) کرده است. تصمیمات او باعث می‌شود که ما در خارج از کشور امنیت کمتری داشته باشیم، قیمت‌ها افزایش یابد و هزینه جانی و مالی آمریکایی‌ها تمام شود. او باید برای پایان دادن به این جنگ، باز کردن تنگه هرمز مذاکره کند.