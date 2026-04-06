  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۶

حمله به تأسیسات آب سنگین ایران، جنایتی آشکار علیه علم و سلامت است

سازمان انرژی اتمی ایران حمله به تأسیسات آب سنگین ایران، را جنایتی آشکار علیه علم، سلامت و پیشرفت بشریت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حساب کاربری سازمان انرژی اتمی در بیانیه‌ای اعلام کرد: آب سنگین و مشتقات آن در داروسازی، تشخیص و درمان بیماری‌ها و صنایع پیشرفته، نقشی راهبردی و حیات‌بخش دارند.

حمله آمریکایی-صهیونی به تأسیسات آب سنگین ایران، جنایتی آشکار علیه علم، سلامت و پیشرفت بشریت است.

این سازمان تأکید کرد که نه تنها پیشرفت علمی ما متوقف نخواهد شد، بلکه اراده‌مان برای خدمت به صلح و سلامت جهان نیز همچنان قوی و پایدار باقی خواهد ماند.

انتظار می‌رود این اقدام غیرانسانی با واکنش‌های بین‌المللی مواجه شود و جامعه جهانی نسبت به تبعات منفی آن بر علم و فناوری در سطح جهانی آگاه گردد.

کد مطلب 6792784
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ایران دفاع خواهد کرد؛ تهدید به جنایت جنگی مسئولیت کیفری دارد آغاز این تجاوز با قتل ۱۷۰ کودک مدرسه‌ای که همدستی در این اقدامات منجر به مسئولیت کیفری بین‌المللی خواهد شد. که دونالد ترامپ آشکارا در حال تهدید به ارتکاب جنایات جنگی بیشتر است. که ایران از خود دفاع خواهد کرد، اما به طرف مقابل هشدار داد که برای کمک به خودشان هم که شده، به این پیام توجه کنند. که این تجاوز با یک جنایت جنگی یعنی هدف قرار دادن و قتل ۱۷۰ کودک مدرسه‌ای آغاز شده است.
    • IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خدالعنتشون کنه ،با این کارها می خوان به کجا برسند ،خدالعنتشون کنه وخداحسابشون رو برسه ،خدا ناظر واگاه براعمال ایناست خداحسابشون رو برسه ونابودشون کنه
    • IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      حمله به تأسیسات آب سنگین ایران، جنایتی آشکار علیه علم و سلامت است ولی اما متأسفانه دولت وحشی آمریکا جنایتکار درک نمی کند، نمی داند و نمی فهمد و توجه نمی کند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها