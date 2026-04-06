حمله به تأسیسات آب سنگین ایران، جنایتی آشکار علیه علم و سلامت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حساب کاربری سازمان انرژی اتمی در بیانیه‌ای اعلام کرد: آب سنگین و مشتقات آن در داروسازی، تشخیص و درمان بیماری‌ها و صنایع پیشرفته، نقشی راهبردی و حیات‌بخش دارند.



حمله آمریکایی-صهیونی به تأسیسات آب سنگین ایران، جنایتی آشکار علیه علم، سلامت و پیشرفت بشریت است.



این سازمان تأکید کرد که نه تنها پیشرفت علمی ما متوقف نخواهد شد، بلکه اراده‌مان برای خدمت به صلح و سلامت جهان نیز همچنان قوی و پایدار باقی خواهد ماند.



انتظار می‌رود این اقدام غیرانسانی با واکنش‌های بین‌المللی مواجه شود و جامعه جهانی نسبت به تبعات منفی آن بر علم و فناوری در سطح جهانی آگاه گردد.