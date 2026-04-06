به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی صبح امروز دوشنبه در دیدار با مدیرکل و جمعی از کارکنان کمیته امداد لرستان ضمن تبریک فرارسیدن بهار طبیعت و گرامیداشت یاد شهدا به‌ویژه شهدای جنگ «رمضان»، اظهار داشت: علی‌رغم شرایط جنگی و حملات اخیر به زیرساخت‌های استان، روند خدمت‌رسانی متوقف نشده و حتی باانگیزه بیشتری ادامه دارد.

میانگین زمان برقراری مجدد انشعابات در لرستان ۵۲ دقیقه است

وی با اشاره به آسیب‌های وارده به تأسیسات حیاتی در جنگ رمضان، افزود: یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های استان، یعنی آزادراه دو بار مورد هجمه قرار گرفت که هر بار در کمتر از ۲۴ ساعت بازسازی و مرمت شد. همچنین میانگین زمان برقراری مجدد انشعابات آب، برق و گاز در استان تنها ۵۲ دقیقه بود که رکوردی قابل‌توجه محسوب می‌شود و خوشبختانه هیچ شهروندی از دیرهنگام وصل‌شدن این خدمات گلایه‌ای نداشت.

معاون عمرانی استانداری لرستان در ادامه با قدردانی از زحمات مجموعه کمیته امداد ابراز امیدواری کرد که با همکاری تنگاتنگ، هرچه سریع‌تر شاهد توانمندسازی ۱۱۴ هزار خانوار تحت پوشش این نهاد باشیم.

مجیدی با تأکید بر اینکه نباید نگاه به کمیته امداد صرفاً نگاه کارت عابربانکی و پرداخت کمک‌های نقدی باشد، تصریح کرد: هنر اصلی در توانمندسازی مددجویان است. اگر مهارت‌های علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به این عزیزان آموزش دهیم، نه‌تنها از چرخه حمایت خارج می‌شوند؛ بلکه خود می‌توانند کارآفرین شوند و اشتغال‌زایی کنند.

واگذاری زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در لرستان

وی با انتقاد شدید از فرهنگ مدرک‌گرایی در استان، گفت: متأسفانه به‌وفور فارغ‌التحصیل بیکار داریم که مدارک دانشگاهی دارند، اما از مهارت و توانمندی عملی کم‌بهره‌اند.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه بسیاری از این فارغ‌التحصیلان در رشته‌های غیرمرتبط با نیاز بازار کار تحصیل‌کرده‌اند، تصریح کرد: اگر این افراد به‌جای گرفتن مدرک، یک دوره شش‌ماهه یا یک‌ساله مهارتی می‌گذراندند اکنون می‌توانستند وارد بازار کار شوند و بسیاری از مشکلات برطرف می‌شد.

مجیدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کمبود شدید نیروی ماهر در حوزه‌های عمرانی و خدماتی، بیان داشت: ما برای بسیاری از کارهای مهارتی، کارگر ماهر و استادکار توانمند کم داریم.

وی با تأکید بر درآمد بالای مشاغل مهارتی و خدماتی، تصریح کرد: مردم امروز برای انجام یک کار تعمیری ساده حاضر به پرداخت هزینه هستند، این مشاغل هم کمیاب هستند و هم درآمد خوبی دارند و توصیه من به خانواده‌ها این است که فرزندان خود را صرفاً به سمت گرفتن مدرک دانشگاهی سوق ندهند چرا که کشور به نیروی ماهر و کارآفرین نیاز دارد.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اعلام آمادگی کامل معاونت عمرانی استانداری برای همکاری با کمیته امداد در حوزه‌های مختلف از جمله واگذاری زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و سرمایه‌گذاری، گفت: امیدواریم شتاب خروج سه هزار و ۵۰۰ خانواده از چرخه حمایت افزایش یابد و در سال‌های آینده بتوانیم تعداد بیشتری را توانمند کنیم.

مجیدی، گفت: تلاش ما این است که لرستان جزو استان‌هایی با کمترین وابستگی به حمایت‌های دولتی باشد. این مهم جز با کار تیمی و گروهی میسر نیست و ما هر ظرفیتی که داشته باشیم در خدمت کمیته امداد و مردم شریف استان خواهیم بود.