نفیسه نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های انجام شده ذیل کمیته قرآن، فضاسازی و مدیریت شهری بیان کرد: از ابتدای طرح زندگی با آیه‌ها اقدامات ارزشمندی در حوزه فضاسازی شهری انجام شده است.

وی از نصب ۴۰ بنر بزرگ در سطح شهر خبر داد و افزود: انتشار موارد تبلیغی در وب سایت و فضای مجازی شهرداری از جمله اقدامات انجام شده است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی، ارسال ۳۰ پیامک حاوی آیات مربوط به طرح امسال به همکاران شهرداری و خرید ۱۰۰ جلد کتاب زندگی با آیه ها را از دیگر اقدامات انجام شده دانست.

نخعی از نصب ۱۰۰ پوستر در اتوبوس ها و تاکسی ها خبر داد و گفت: نصب پوستر در مناطق و سازمان های تابعه از دیگر خدمات انجام شده است.

به گفته مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی، تاکنون ۴۰۰ نفر از کارکنان شهرداری به عنوان سفیران قرآنی، ثبت‌نام کرده و اقدامات خوبی انجام داده‌اند.