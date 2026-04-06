۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۹

آیه‌های زندگی در شهر؛ اقدامات قرآنی و فضاسازی شهری در خراسان جنوبی

آیه‌های زندگی در شهر؛ اقدامات قرآنی و فضاسازی شهری در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات قرآنی و فضاسازی شهری در استان گفت: تاکنون ۴۰ بنر بزرگ در راستای طرح زندگی با آیه‌ها در بیرجند نصب شده است.

نفیسه نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های انجام شده ذیل کمیته قرآن، فضاسازی و مدیریت شهری بیان کرد: از ابتدای طرح زندگی با آیه‌ها اقدامات ارزشمندی در حوزه فضاسازی شهری انجام شده است.

وی از نصب ۴۰ بنر بزرگ در سطح شهر خبر داد و افزود: انتشار موارد تبلیغی در وب سایت و فضای مجازی شهرداری از جمله اقدامات انجام شده است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی، ارسال ۳۰ پیامک حاوی آیات مربوط به طرح امسال به همکاران شهرداری و خرید ۱۰۰ جلد کتاب زندگی با آیه ها را از دیگر اقدامات انجام شده دانست.

نخعی از نصب ۱۰۰ پوستر در اتوبوس ها و تاکسی ها خبر داد و گفت: نصب پوستر در مناطق و سازمان های تابعه از دیگر خدمات انجام شده است.

به گفته مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی، تاکنون ۴۰۰ نفر از کارکنان شهرداری به عنوان سفیران قرآنی، ثبت‌نام کرده و اقدامات خوبی انجام داده‌اند.

