نظارت بر ۳۹۷۷ واحد صنفی در خراسان جنوبی؛ کشف ۲۵۶ فقره تخلف

به گزارش خبرنگار مهر، علی تهوری صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با بیان اینکه طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز با همکاری دستگاههای نظارتی مرتبط از تاریخ ۱۱ بهمن تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ اجرا شده است، اظهار داشت: در این راستا ۳ هزار و ۹۷۷ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتند.
به گفته وی، این بازرسیها با هدف صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته است.
تهوری افزود: شهر بیرجند به ۹ منطقه جغرافیایی تقسیم و تیمهای تخصصی و گشتهای مشترک با حضور نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی در بازار استان فعال بودند.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت خراسان جنوبی با اشاره به تمرکز این طرح بر کنترل بازار و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بیان کرد: در این مدت، ۲۵۶ پرونده تخلف به ارزش یک میلیارد و ۶۳۶ میلیون تومان کشف شده است.
تهوری بیان کرد: از شهروندان خواستاریم تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، مراتب را از طریق تلفن گویای ۱۲۴ به صورت شبانه روزی یا به صورت حضوری به این معاونت گزارش دهند.
