به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی صبح دوشنبه در جلسه بررسی جذب اعتبارات تملک داراییهای دستگاههای اجرایی استان اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر استاندار، مجمع نمایندگان و اداره کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی، همچنین تلاش مدیران دستگاهها، اتفاقات خوبی در حوزه جذب اعتبارات طی سال گذشته رقم خورد.
وی با اشاره به حضور مستمر برخی مدیران در تهران برای پیگیری در جذب اعتبارات ملی برای استان افزود: این تلاشها بهویژه در حوزه جذب اوراق مالی، نتایج مطلوبی به همراه داشت و روند جذب تا پایان سال به خوبی پیش رفت، هرچند برخی تأخیرها با توجه به شرایط کلی کشور طبیعی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: با وجود برخی مشکلات، انتظار میرود با توجه به تعهد و تلاش مدیران، جذب اعتبارات در زمان مقرر و حتی پیش از موعد انجام شود تا خللی در اجرای پروژهها ایجاد نشود.
فرهادی با تأکید بر توجه بیشتر به اعتبارات غیر از محل اوراق گفت: لازم است دستگاههای اجرایی در این بخش نیز دقت بیشتری داشته باشند تا تمامی ظرفیتهای موجود برای جذب منابع به کار گرفته شود.
وی همچنین بر ضرورت طرح مسائل و مشکلات از سوی مدیران در جلسات تأکید کرد و افزود: هماندیشی و همافزایی میان دستگاهها میتواند به رفع موانع و تسریع در روند جذب اعتبارات کمک کند.
معاون استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه توانمندی لازم برای جذب بهموقع اعتبارات در استان وجود دارد، تصریح کرد: عملکرد سال گذشته نشان داد که این ظرفیت در استان وجود دارد و حتی میتوان جذب اعتبارات را پیش از موعد محقق کرد.
فرهادی افزود: بر همین اساس، یکی از مصوبات این جلسه، تأکید بر اقدام جدی دستگاهها برای رفع موانع و جلوگیری از بروز مشکل در جذب اعتبارات است تا روند اجرای پروژهها با اطمینان بیشتری دنبال شود.
وی در پایان از همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و ذیحسابان، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی استان قدردانی کرد و گفت: همراهی این مجموعهها نقش مهمی در تحقق عملکرد مطلوب استان در جذب اعتبارات داشته و امیدواریم این روند در سال جاری نیز با قوت ادامه یابد.
