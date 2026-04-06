توزیع کننده زعفران تقلبی در سرایان به دام قانون افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نصرالله طاهری یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی کسب خبر مبنی بر توزیع زعفران تقلبی در سطح شهر سرایان ماموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۱ قائم (عج) موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان سرایان با انجام بررسی‌های تخصصی و پلیسی، توزیع کننده زعفران تقلبی که از متهمین سابقه دار بود را شناسایی و پس از انجام هماهنگی قضائی در عملیات هوشمندانه پلیسی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سرایان بیان داشت: در این عملیات مقادیر قابل توجهی زعفران تقلبی از متهم کشف شد.

سرهنگ طاهری تصریح کرد: مأموران در این رابطه یک متهم که در سال های قبل نیز به همین اتهام در شهرستان های همجوار بازداشت شده بود را دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی کردند.