۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

توزیع کننده زعفران تقلبی در سرایان به دام قانون افتاد

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان سرایان از دستگیری توزیع کننده زعفران تقلبی سابقه دار توسط مأموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نصرالله طاهری یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی کسب خبر مبنی بر توزیع زعفران تقلبی در سطح شهر سرایان ماموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۱ قائم (عج) موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان سرایان با انجام بررسی‌های تخصصی و پلیسی، توزیع کننده زعفران تقلبی که از متهمین سابقه دار بود را شناسایی و پس از انجام هماهنگی قضائی در عملیات هوشمندانه پلیسی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سرایان بیان داشت: در این عملیات مقادیر قابل توجهی زعفران تقلبی از متهم کشف شد.

سرهنگ طاهری تصریح کرد: مأموران در این رابطه یک متهم که در سال های قبل نیز به همین اتهام در شهرستان های همجوار بازداشت شده بود را دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی کردند.

کد مطلب 6792885

