کشف و امحای ۲ تن مایع زعفران تقلبی در کاشان

حمیدرضا بنفشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت‌های بهداشتی بر بازار مواد غذایی و با هدف صیانت از سلامت سفره شهروندان، کارشناسان این معاونت موفق به شناسایی و توقیف این محموله بزرگ فاقد استانداردهای بهداشتی شدند که پس از طی مراحل قانونی و با حکم مراجع قضایی، به‌طور کامل امحا شد.

وی با اشاره به نتایج آزمایش‌های تخصصی بر روی این محصولات ابراز کرد: بررسی‌های آزمایشگاهی نشان داد که در تولید این فرآورده‌ها به جای زعفران خالص، از رنگ‌های مصنوعی سنتزی نظیر «تارترازین» (Tartrazine) و «کارموزین» (Carmoisine) استفاده شده است؛ این در حالی است که عرضه این ترکیبات تحت عنوان زعفران، مصداق بارز تقلب و تهدید علیه سلامت عمومی محسوب می‌شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان در تشریح مخاطرات مصرف این محصولات تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از این رنگ‌های سنتزی در محصولات فاقد شناسنامه بهداشتی، می‌تواند منجر به بروز واکنش‌های شدید آلرژیک، حساسیت‌های پوستی و اختلالات گوارشی شود.

وی خاطرنشان کرد: مصرف این ترکیبات در کودکان می‌تواند عوارضی همچون بیش‌فعالی و کاهش تمرکز را به دنبال داشته باشد؛ لذا به شهروندان توصیه می‌شود به هیچ عنوان فریب قیمت‌های ارزان و بسته‌بندی‌های فاقد مشخصات بهداشتی را نخورند.

بنفشه، بر ضرورت توجه به نشان «سیب سلامت» و شناسه نظارت روی محصولات غذایی تأکید کرد و گفت: مصرف‌کنندگان برای اطمینان از اصالت کالا، کد درج‌شده روی محصول را در سامانه fdacrm.ir استعلام کنند.

وی افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی و عرضه محصولات مشکوک، مراتب را از طریق شماره تلفن ۰۳۱۵۵۴۷۳۰۲۵ یا مراجعه حضوری به معاونت غذا و دارو اطلاع دهند تا در اسرع وقت برخورد قانونی صورت گیرد.