  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

افشین خبر داد؛

تدوین بسته‌های حمایتی اضطراری برای دانش بنیان‌های آسیب دیده از جنگ

تدوین بسته‌های حمایتی اضطراری برای دانش بنیان‌های آسیب دیده از جنگ

معاون علمی رئیس جمهور از تدوین بسته‌های حمایتی اضطراری برای شرکت‌های دانش بنیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور که تحت تأثیر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی دچار اختلال در فرآیندهای عرضه و تقاضا شده‌اند، معاونت علمی، وزارت ارتباطات و وزارت علوم با مرکزیت صندوق نوآوری و شکوفایی به صورت هماهنگ برنامه‌ اضطراری تدوین کرده‌اند.

حسین افشین معاون علمی رییس جمهور اعلام کرد: این بسته‌های حمایتی بر پوشش آسیب‌های غیرفیزیکی تمرکز دارند و هدف اصلی آن‌ها ارائه تسهیلات به شرکت‌ها و واحدهای فناور است.

وی افزود: آسیب‌های فیزیکی از این چارچوب حمایتی مستثنی بوده و طبق مصوبه هیات وزیران و اعلامی توسط دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

افشین ادامه داد: این بسته‌ها شامل چهار بخش اصلی است؛ بسته حمایتی توقف یا کاهش عرضه، بسته حمایتی توقف یا کاهش تقاضا، بسته حمایتی رشد تقاضا برای خدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز و بسته تأمین زیرساخت برق مورد نیاز است. اقدام مذکور به طور ویژه کسب‌وکارهای فناور و دانش‌بنیان کوچک و متوسط را هدف قرار داده‌اند.

وی در پایان گفت: تخصیص تسهیلات بر اساس اسناد ارسالی شرکت‌ها و ارزیابی‌های معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی و از طریق سامانه غزال صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6792922
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها