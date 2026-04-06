به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور که تحت تأثیر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی دچار اختلال در فرآیندهای عرضه و تقاضا شده‌اند، معاونت علمی، وزارت ارتباطات و وزارت علوم با مرکزیت صندوق نوآوری و شکوفایی به صورت هماهنگ برنامه‌ اضطراری تدوین کرده‌اند.

حسین افشین معاون علمی رییس جمهور اعلام کرد: این بسته‌های حمایتی بر پوشش آسیب‌های غیرفیزیکی تمرکز دارند و هدف اصلی آن‌ها ارائه تسهیلات به شرکت‌ها و واحدهای فناور است.

وی افزود: آسیب‌های فیزیکی از این چارچوب حمایتی مستثنی بوده و طبق مصوبه هیات وزیران و اعلامی توسط دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

افشین ادامه داد: این بسته‌ها شامل چهار بخش اصلی است؛ بسته حمایتی توقف یا کاهش عرضه، بسته حمایتی توقف یا کاهش تقاضا، بسته حمایتی رشد تقاضا برای خدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز و بسته تأمین زیرساخت برق مورد نیاز است. اقدام مذکور به طور ویژه کسب‌وکارهای فناور و دانش‌بنیان کوچک و متوسط را هدف قرار داده‌اند.

وی در پایان گفت: تخصیص تسهیلات بر اساس اسناد ارسالی شرکت‌ها و ارزیابی‌های معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی و از طریق سامانه غزال صورت خواهد گرفت.