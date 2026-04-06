به گزارش خبرگزاری مهر، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشاهدات میدانی خود از مناطق بمباران‌شده، نسبت به پیامدهای تراکم بالای جمعیت و ساخت‌وسازهای عمودی در کلانشهرها هشدار داد و گفت این الگوی شهرسازی در حملات اخیر موجب افزایش چشمگیر آمار شهدا شده است.

فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم در مجلس و عضو کمیسیون بهداشت، این روزها از زاویه‌ای متفاوت به موضوع پدافند غیرعامل نگاه می‌کند. او که به‌عنوان ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت نیز فعالیت دارد، معتقد است از دست رفتن هر شهروند در شرایط جنگی، صرف‌نظر از سن و سال، خسارتی جدی برای آینده جمعیتی و امنیت ملی کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به مشاهدات خود از مناطق آسیب‌دیده گفت: در برخی مناطق، کوچه‌های باریک و بافت‌های بسیار متراکم باعث شده بود خودروهای آتش‌نشانی و ماشین‌آلات امدادی امکان دسترسی سریع به محل حادثه را نداشته باشند. همچنین نزدیکی بیش از حد ساختمان‌ها به یکدیگر سبب شده است که در پی یک حمله، چندین ساختمان مجاور به‌طور همزمان تخریب شوند و تلفات افزایش یابد.

محمدبیگی با انتقاد از برخی قوانین موجود در حوزه ساخت‌وساز، به موضوع تراکم‌فروشی توسط شهرداری‌ها اشاره کرد و افزود: متأسفانه قوانینی که به شهرداری‌ها اجازه فروش تراکم برای تأمین منابع مالی می‌دهد، در عمل به افزایش ساخت‌وسازهای متراکم و بلندمرتبه انجامیده است؛ موضوعی که در شرایط بحران و جنگ، تبعات جدی به همراه دارد.

به گفته او، گزارش‌های میدانی پس از حملات نشان می‌دهد در مناطقی که تراکم ساختمانی بالا بوده، حتی حملات محدود نیز باعث تخریب گسترده ساختمان‌های اطراف شده و شمار قربانیان را افزایش داده است.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به الگوی مطلوب سکونت از نگاه خانواده‌های ایرانی گفت: خانه‌های کم‌طبقه، دارای حیاط، نور کافی و فضای مناسب برای زندگی خانوادگی از جمله ویژگی‌هایی است که بسیاری از خانواده‌ها به آن علاقه دارند. به گفته وی، چنین الگوهایی علاوه بر تقویت روابط خانوادگی، می‌تواند در شرایط بحران نیز ایمنی بیشتری ایجاد کند.

محمدبیگی با اشاره به وسعت سرزمینی ایران افزود: در بسیاری از کشورهای جهان بین یک تا چهار درصد از اراضی کشور به کاربری مسکونی اختصاص دارد، در حالی که این رقم در ایران حدود یک تا دو درصد و در برخی مناطق حتی کمتر از یک درصد است.

او پیشنهاد داد وزارت راه و شهرسازی با تدوین برنامه‌های جدید، به‌ویژه برای خانواده‌های ایثارگران، نیروهای مسلح و افرادی که در دفاع از کشور نقش دارند، تخصیص زمین را به‌عنوان یک امتیاز ویژه در نظر بگیرد.

به گفته وی، در قانون حمایت از جوانی جمعیت نیز موضوع واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند پیش‌بینی شده و لازم است اجرای آن با جدیت بیشتری دنبال شود.

محمدبیگی همچنین به مشکلات امدادرسانی در بافت‌های متراکم و فرسوده اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق به دلیل عرض کم معابر و تراکم بالای ساختمان‌ها، حتی ماشین‌های آتش‌نشانی نیز به سختی وارد محل حادثه می‌شوند و این مسئله عملیات امداد و آواربرداری را با مشکل مواجه می‌کند.

وی در پایان دو راهکار عملی برای اصلاح وضعیت موجود مطرح کرد: نخست بازنگری در قوانین ساخت‌وساز و کاهش تراکم جمعیت در بافت‌های شهری، به‌ویژه در مناطق فرسوده؛ و دوم تدوین مقررات کوتاه‌مدت برای شرایط بحران و جنگ که در ادامه بتواند به سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت در حوزه شهرسازی تبدیل شود.