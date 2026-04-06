بیماری های مزمن عوارض جانبی بوتاکس را افزایش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، طبق گزارش محققان، این نوع مشکلات سلامت به شکل قابل توجهی ریسک عوارض جانبی ناشی از تزریق سم بوتولینیوم را افزایش می دهد.

عوارض جانبی شامل حالت تهوع، سردرد، از بین رفتن حالت چهره، ضعف عضلات صورت و افتادگی دائمی پلک چشم است.

«لی اسمیت»، محقق ارشد از دانشگاه آنجلیا راسکین، در این باره می گوید: «داده های ما اثبات می کند که اقدامات پیچیده پزشکی به شدت تحت تاثیر بیماری های مزمن، سابقه بیمار عصبی، وضعیت سیستم ایمنی بدن و فاکتورهای پرخطر آناتومی است.»

بوتاکس یک سم عصبی است که بر سیستم اعصاب تاثیر می گذارد و موجب تضعیف عضلات صورت می شود. این سم در اعمال جراحی زیبایی در جهت از بین بردن چین و چروک ها استفاده می شود.

برای این مطالعه، محققان از بیش از ۹۰۰ بزرگسال بریتانیایی که به دلایل مختلف درمان بوتاکس دریافت کرده بودند نظرسنجی بعمل آوردند.

نتایج بدست آمده شامل موارد زیر بود:

- افراد مبتلا به دیابت نوع ۱ بعد از تزریق بوتاکس، ۹۲ بار بیشتر دچار حالت تهوع شدند.

- بیماران مبتلا به اختلالات تیروئیدی و میگرن مزمن ۱۰ برابر بیشتر دچار حالت تهوع شدند.

- مبتلایان به آب مروارید ۳۰ برابر بیشتر دچار سردرد شدند.

- افرادی که قبلا از صدمه و آسیبی بهبود یافته بودند ۲۱ برابر بیشتر با خطر از دست دادن حالات چهره و حدود ۱۰ برابر بیشتر با خطر ضعف عضلات صورت مواجه بودند.

به گفته محققان، این عوارض جانبی احتمالا ناشی از تداخل بوتاکس با داروهایی است که افراد مبتلا به بیماری های مزمن به خاطر بیماری شان مصرف می کنند.