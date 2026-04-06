به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق رضایی صبح دوشنبه در نشست استاندار مازندران با مدیران گروه‌های دانشگاه علوم پزشکی، ضمن قدردانی از تلاش کادر درمانی استان اظهار کرد: با وجود ورود گسترده مسافران و مهاجران و افزایش جمعیت شناور تا حدود ۱۶ میلیون نفر، خدمات سلامت در استان بدون کوچک‌ترین اختلال ادامه یافته است.

وی این موفقیت را حاصل همدلی مدیران و تلاش شبانه‌روزی بیش از ۲۶ هزار نیروی حوزه سلامت دانست و افزود: در ایام نوروز نیز بازخوردهای مثبتی از سوی مردم و مهمانان دریافت شد و خدماتی نظیر دیالیز رایگان و سایر اقدامات درمانی بدون محدودیت ارائه شد.

رضایی با اشاره به شرایط خاص کشور و تهدیدات علیه زیرساخت‌های درمانی تصریح کرد: در سطح کشور برخی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها تحت تأثیر آسیب‌ها با کاهش ظرفیت مواجه شدند، اما در مازندران تلاش شد روند خدمت‌رسانی پایدار بماند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین به تغییرات ایجادشده در روند آموزش دانشگاه اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط امنیتی، بخشی از آموزش‌های حضوری متوقف و آموزش مجازی جایگزین شد تا دانشجویان در کنار خانواده‌های خود باشند.

وی افزود: هرچند فعالیت‌های بالینی به‌صورت محدود ادامه داشت، اما این شرایط فشار مضاعفی بر دستیاران و دانشجویان وارد کرد که برای مدیریت آن اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار گرفت.

رضایی با تأکید بر اهمیت حفظ کرامت دانشجویان و کیفیت آموزش اظهار داشت: این موضوع از اولویت‌های اصلی دانشگاه است و در کنار ارائه خدمات درمانی، به آن توجه ویژه داریم.

وی در پایان از همراهی اساتید و حمایت مسئولان استانی قدردانی کرد و گفت: حضور مستمر اساتید در مراکز درمانی و پیگیری‌های استاندار مازندران نقش مهمی در تداوم خدمات سلامت در استان داشته است.