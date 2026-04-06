انتخابات ریاست فدراسیون کبدی لغو شد/ اعلام زمان جدید انتخاب رئیس

علی رحمانیون سرپرست دبیری فدراسیون کبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت برگزاری مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون کبدی اظهار کرد: انتخابات به دلیل شرایط پیش آمده برای کشور در تاریخ تعیین شده ۲۳ فروردین ماه سال جاری برگزار نمی‌شود و طبق هماهنگی های صورت گرفته با وزارت ورزش ۱۵ اردیبهشت سال جاری به عنوان تاریخ جدید برگزاری مجمع انتخاب شده است که امیدوارم شرایط کشور اجازه برگزاری این مجمع را بدهد.

وی افزود: تمام کارهای مربوط به انتخابات انجام شده است. حتی در اسفند سال گذشته ما انتخابات کمیسیون ها را برگزار کردیم و منتظر هستیم کمیسیون داوران، ورزشکاران و مربیان نماینده حاضر خود در مجمع را به ما اعلام کنند.

سرپرست فدراسیون کبدی با بیان اینکه برگزاری تمرینات تیم‌ ملی ساحلی در ایام تعطیلات نوروز در دستورکار این فدراسیون قرار داشت، گفت: از آنجایی که بازیهای ساحلی ساینا را در پیش داریم تلاش کردیم در این فرصت محدود و البته شرایط سخت کشور روند آماده سازی تیم ملی ساحلی را ادامه دهیم. خوشبختانه پنجمین و آخرین مرحله اردوی تیم ملی به خاطر آسیب دیدم کمپ تیم ملی در گرگان برگزار شد و ملی پوشان برای اعزام در شرایط خوبی قرار دارند.

رحمانیون خاطر نشان کرد: در دوره گذشته رقابت‌های آسیایی تیم ملی کبدی ایران موفق شده عنوان قهرمانی را به دست بیاورند. هر چند شرایط حال حاضر کشور کمی کار را برای روند آماده سازی تیم‌ها را سخت کرد ولی هدف ما تکرار همان قهرمانی ها و ایستادن روی سکوی نخست این بازیهاست. ۱۸ فروردین کاروان ایران عازم چین محل برگزاری این بازیهای خواهد بود که امیدوارم تیم ملی کبدی ایران هم بتواند با دست پر از این رویداد مهم به کشور بازگردد.