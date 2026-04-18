مصطفی میرعمادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد کشتی‌گیران در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: خدا را شکر تیم ملی کشتی آزاد برای سی‌ودومین بار عنوان قهرمانی در آسیا را به دست آورد. تیم قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا به دلیل شرایط جنگی که در کشور وجود داشت با چالش‌های زیادی روبه‌رو شد و کشتی‌گیران به صورت زمینی به محل مسابقات اعزام شده بودند. قطعاً مسیر طولانی و خستگی راه روی عملکرد آنها تأثیر گذاشته بود و حتی از چهره برخی از آنها این موضوع کاملاً مشهود بود.

وی گفت: تیم ملی کشتی آزاد فاصله زیادی با آسیا دارد، این تیم در جهانی کرواسی عنوان قهرمانی دنیا را به دست آورد و نشان داد از خیلی از تیم‌ها بهتر است. اردوهای تیم‌های ملی در هیچ زمانی قطع نمی‌شود و در کل سال کشتی‌گیران در اردو هستند. حتی در همین دوران جنگ کشتی‌گیران در اردو بودند، این در حالی است که خیلی از کشورها اردوهای فصلی دارند و همه کشتی‌گیران در کل سال در اردو نیستند. این نشان می‌دهد که ما یک برنامه‌ریزی منسجم داریم.

کارشناس کشتی آزاد عنوان کرد: اما من از مدت‌ها قبل گفته بودم که تیم‌های قرقیزستان، هند و ژاپن با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری که انجام دادند در آینده خیلی نزدیک از مدعیان به حساب می‌آیند. در همین مسابقات هم دیدیم که کشتی‌گیران ژاپنی، هندی و قرقیزستانی خوب کار کردند. آنها هم در کنار گرجی‌ها و روس‌ها جزو مدعیان به حساب می‌آیند. البته همان‌طور که گفتم تیم ایران یک سر و گردن از رقبا بالاتر است.

وی تأکید کرد: کشتی‌گیرانی مثل کامران قاسمپور، امیرحسین زارع فاصله زیادی با حریفان آسیایی خود دارند. معمولاً آسیایی‌ها در سبک‌وزن مدعی هستند که خدا را شکر ما در این مسابقات هم دیدیم میلاد والی‌زاده در وزن ۵۵ کیلوگرم خیلی خوب درخشید و به مدال طلا رسید.

میرعمادیان در واکنش به افت بدنی کشتی‌گیران و کم آوردن آنها در جریان مسابقه گفت: متأسفانه این موضوع به وضوح دیده شد و کشتی‌گیران از نظر تنفس کم می‌آورند. البته رئیس فدراسیون از عملکرد بدنساز تیم دفاع کرد و گفت مورد تأیید سرمربی تیم هست، اما افت بدنی و کم آوردن تنفس کشتی‌گیران در جریان مسابقه کاملاً مشهود بود. کشتی‌گیران ما هر چقدر رو به جلو می‌رفتند بیشتر از قبل نفس کم می‌آوردند، در حالی که در مسابقات جهانی یا المپیک به این صورت نبودند. این نشان می‌دهد تغییراتی باید در وضعیت بدنسازی و برنامه‌های تیم به وجود بیاید و این نقیصه حل شود.

وی به عملکرد کامران قاسمپور در سال جدید میلادی اشاره کرد و گفت: کامران سال گذشته در مسابقات جهانی و بازی‌های کشورهای اسلامی عملکرد متوسطی داشت. امسال با مدال طلای قهرمانی آسیا شروع کرد، البته که کامران در این مسابقات حریف جدی و سرسختی نداشت که مورد ارزیابی و محک قرار بگیرد. حریفانی که او در آسیا دارد در حد و اندازه‌اش نیستند. البته همان‌طور که خودشان هم اعلام کردند تیم با ۵۰ درصد آمادگی به میدان رفته بود. ضمن اینکه ما در ۸۶ کیلوگرم به غیر از کامران مهره مطمئنی نداریم. علی سوادکوهی را داریم که او هم در تمرینات تیم حضور پیدا می‌کند.

میرعمادیان ادامه داد: بنابراین مهره قابل اعتماد و مطمئن خود کامران قاسمپور است. او شرایطش نسبت به بقیه خیلی بهتر است و دارنده دو مدال طلای جهان است. البته وقفه‌ای هم که ایجاد شد به کامران کمک زیادی کرد. او در این مدت در مسابقات لیگ یا انتخابی تیم ملی یا تورنمنت بین‌المللی حضور نداشته و توانسته خودش را به شرایط آرمانی برساند. او به راحتی به سر وزن رسید و سرحال بود. نسبت به پارسال که بدنش تحت فشار بود آماده‌تر بود. کامران بدن عضلانی دارد و وزن کم کردن برای او سخت است. البته ضعف‌های دیگر هم دارد که باید برطرف کند. به اعتقاد من با توجه به شرایط بدنی که کامران قاسمپور دارد برای او باید یک برنامه ویژه‌ای در نظر گرفت.

کارشناس کشتی آزاد با اشاره به عملکرد دورگه‌های ایرانی و همچنین کشتی‌گیران ایران در تیم‌های دیگر گفت: واقعاً جای خوشحالی دارد که دورگه‌های ایرانی و ژاپنی در این مسابقات خوش درخشیدند. یا شاهین بداغی که یک کشتی‌گیر ایرانی است برای اولین بار در کشتی قطر تاریخ‌سازی کرد و به مدال طلا رسید. این نشان می‌دهد کشتی ایران در هر شرایطی خودش را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به عملکرد امیرعلی آذرپیرا مقابل آرش یوشیدا، کشتی‌گیر ایرانی‌ـ‌ژاپنی گفت: من نمی‌دانم وضعیت زانوی امیرعلی به چه صورت است و آیا ترمیم شده یا خیر. اما آذرپیرا در این مسابقات مثل همیشه نبود و آن آمادگی که ما از او سراغ داشتیم در این مسابقات دیده نشد. به هر حال همه دنیا کشتی‌گیران ایرانی را آنالیز می‌کنند و با برنامه جلوی آنها ظاهر می‌شوند. آرش یوشیدا مقابل آذرپیرا کاملاً با برنامه کشتی گرفت و خودش را از امیرعلی جدا نکرد و به همین خاطر او نتوانست توانمندی‌های خودش را نشان بدهد.

میرعمادیان تأکید کرد: ضمن اینکه امیرعلی آذرپیرا هم جزو کشتی‌گیرانی بود که به لحاظ تنفسی کم آورد و این نشان می‌دهد که او برنامه منسجمی نداشت. او کشتی‌گیر بسیار شایسته‌ای است که توانسته به مدال المپیک برسد. قطعاً توانایی بالایی دارد، اما فکر می‌کنم باید به تجربیات جهانی و بین‌المللی‌اش بیشتر اضافه کند. در کنار امیرعلی، حسن یزدانی را در وزن ۹۷ داریم که او هم در یک تورنمنت بین‌المللی شرکت کرد و افت داشت. به هر حال باید برای کشتی‌گیران ما یک فکر اساسی شود و کار کارشناسانه صورت بگیرد. کشتی‌گیران ما نباید در دقایق پایانی یا کشتی‌های آخر از نظر تنفسی کم بیاورند.