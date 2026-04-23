  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

برتری کبدی‌بازان ایران مقابل پاکستان در گام نخست

ملی‌پوشان کبدی ساحلی ایران در نخستین دیدارشان از بازی‌های آسیایی سانیا برابر پاکستان پیروز شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کبدی ساحلی ایران در نخستین مسابقه خود از بازی‌های آسیایی سانیا با نتیجه ۳۸ بر ۲۸ مقابل تیم پاکستان پیروز شد.

تیم ملی ایران در دومین دیدار خود از این مسابقات جمعه ۴ اردیبهشت باید برابر سوریه به میدان برود.

برنامه و نتایج تیم ملی کبدی ساحلی ایران در بازی‌های آسیایی سانیا:

ایران ۳۸ - پاکستان ۲۸

جمعه ۴ اردیبهشت

ایران - سوریه ۱۱:۳۰

شنبه ۵ اردیبهشت

ایران - بنگلادش ۱:۳۰

مسابقات نیمه نهایی و فینال ۱ شنبه و ۲ شنبه ۶ و ۷ اردیبهشت انجام خواهد شد.

تیم ایران با ترکیب محمد ملاک، مسلم راشکی، علی سورتچی، مبین نظری، امیرحسین علیزاده و ماهان فرجی به عنوان بازیکن، فرهاد کمال غریبی و محسن والوریان به ترتیب به عنوان سرمربی و سرپرست، در ششمین دوره از بازی‌های آسیایی ساحلی شرکت کرده است.

کد مطلب 6808897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها