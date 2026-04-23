به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کبدی ساحلی ایران در نخستین مسابقه خود از بازی‌های آسیایی سانیا با نتیجه ۳۸ بر ۲۸ مقابل تیم پاکستان پیروز شد.

تیم ملی ایران در دومین دیدار خود از این مسابقات جمعه ۴ اردیبهشت باید برابر سوریه به میدان برود.

برنامه و نتایج تیم ملی کبدی ساحلی ایران در بازی‌های آسیایی سانیا:

ایران ۳۸ - پاکستان ۲۸

جمعه ۴ اردیبهشت

ایران - سوریه ۱۱:۳۰

شنبه ۵ اردیبهشت

ایران - بنگلادش ۱:۳۰

مسابقات نیمه نهایی و فینال ۱ شنبه و ۲ شنبه ۶ و ۷ اردیبهشت انجام خواهد شد.

تیم ایران با ترکیب محمد ملاک، مسلم راشکی، علی سورتچی، مبین نظری، امیرحسین علیزاده و ماهان فرجی به عنوان بازیکن، فرهاد کمال غریبی و محسن والوریان به ترتیب به عنوان سرمربی و سرپرست، در ششمین دوره از بازی‌های آسیایی ساحلی شرکت کرده است.