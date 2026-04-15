دعوت دو بازیکن همدانی به اردوی تیم ملی کبدی

به گزارش خبرگزاری مهر، حنانه عقیلیان چهارشنبه در جمع خبرنگاران از دعوت ۲ ورزشکار همدانی به سومین اردوی آمادهسازی تیم ملی کبدی بزرگسالان برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن خبر داد و اظهار کرد: این اردو در راستای آمادهسازی ملیپوشان برای حضور در مسابقات آسیایی ۲۰۲۶ ناگویای ژاپن برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد: میلاد جباری و محمدرضا کبودراهنگی ۲ بازیکنی هستند که با نظر کادر فنی تیم ملی به سومین اردوی آمادهسازی دعوت شدند.
سرپرست هیئت کبدی استان همدان با بیان اینکه دعوت از این دو ورزشکار مستعد کبودرآهنگی ، نشان از ظرفیت فنی و جایگاه ارزشمند کبدی استان در سطح ملی دارد، ادامه داد: امید میرود با تلاش و درخشش این دو بازیکن استان شاهد موفقیتهای بزرگ در عرصههای بینالمللی باشیم.
وی با اشاره به اینکه سومین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی از امروز ۲۶ فروردین ماه سال جاری در مجموعه ورزشی بعثت تهران برگزار میشود، ادامه داد: ملیپوشان زیر نظر مربیان تیم ملی برنامههای فنی و بدنی خود را پیگیری میکنند.
