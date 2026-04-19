سرمربی تیم ملی کبدی: با انگیزه بالا به دنبال درخشش در ناگویا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، نواب تازه قلعه سرمربی تیم ملی کبدی ایران درخصوص آخرین وضعیت تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: سومین اردوی تیم ملی کبدی را به میزبانی ساری برگزار می‌کنیم و در این مرحله ۲۶ نفر از بهترین بازیکنان ایران حضور دارند. خوشبختانه شرایط اردو بسیار مطلوب است و امیدواریم با ادامه این روند تیم را به آمادگی ایده‌آل برسانیم.

وی افزود: برنامه‌های تمرینی این اردو بر پایه اهداف بدنسازی و همچنین شناخت بهتر توانایی‌ها و ابزارهای تکنیکی بازیکنان زیر نظر کادر فنی در حال اجراست. تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی دقیق و تمرینات منسجم زمینه لازم برای کسب مدال طلا را فراهم کنیم.

سرمربی تیم ملی کبدی ادامه داد: در این اردو شرایط بازیکنان را از نظر آمادگی جسمانی به‌صورت کامل ارزیابی می‌کنیم و خوشبختانه در وضعیت ایده‌آلی قرار داریم. انگیزه بازیکنان برای تمرینات و حضور موفق در مسابقات بسیار بالاست و این موضوع نویدبخش روزهای خوبی برای تیم ملی است.

وی خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده گام‌به‌گام پیش می‌رویم تا بتوانیم از شایستگی‌های تیم ملی کبدی ایران به بهترین شکل دفاع کنیم و نتایج درخشانی در رقابت‌های پیش‌رو به دست آوریم.