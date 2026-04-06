تأکید دادستان قروه بر ارتقای خدمات در کمپ ماده ۱۵

به گزارش خبرنگار مهر، علی شاماری پیش از ظهر دوشنبه با حضور در کمپ ماده ۱۵، از بخشهای مختلف این مرکز بازدید کردند.
در این بازدید، دادستان قروه با بررسی امکانات موجود، نحوه ارائه خدمات و شرایط نگهداری مددجویان، از نزدیک در جریان وضعیت این مرکز قرار گرفت و مسائل و چالشهای موجود را مورد ارزیابی قرار داد.
همچنین در نشست مشترکی که در حاشیه این بازدید برگزار شد، راهکارهای رفع کمبودها، تأمین نیازهای ضروری و ارتقای روند خدمترسانی به افراد تحت درمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دادستان قروه در این دیدار بر ضرورت رعایت استانداردهای نگهداری، ارتقای سطح خدمات درمانی و حمایتی و نیز همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاههای مرتبط برای رفع مشکلات موجود تأکید کرد.
