بازدید ۲۴۴ هزار گردشگر از اماکن تاریخی گردشگری همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصوم علیزاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین امسال، مجموعاً ۶۳ هزار و ۹۰۱ مسافر در اقامتگاههای رسمی و غیررسمی استان اقامت داشتهاند و روند خدماترسانی ستاد اجرایی خدمات سفر همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به فعالیت مستمر ستاد اجرایی خدمات سفر، گفت: بر اساس آمار دریافتی از دبیرخانه این ستاد، در مدت یادشده ۲ هزار و ۷۷۳ نفر در هتلها، هتلآپارتمانها و متلها، ۷۲۸ نفر در مهمانپذیرها، یکهزار و ۳۷ نفر در اقامتگاههای بومگردی و ۱۵ هزار و ۱۲۵ نفر در خانهمسافرها، مجتمعهای گردشگری و سایر مراکز اقامتی رسمی اقامت کردهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان ادامه داد: همچنین ۴۴ هزار و ۲۳۸ نفر از مسافران نیز از منازل استیجاری، مدارس و دیگر مراکز اقامتی غیررسمی استفاده کردهاند.
وی با اشاره به استقبال گسترده گردشگران از جاذبههای تاریخی و فرهنگی استان، افزود: از تاریخ دوم تا چهاردهم فروردین، همزمان با بازگشایی اماکن تاریخی، ۲۴۳ هزار و ۹۹۷ بازدید از این بناها و جاذبهها ثبت شده است.
معصوم علیزاده با بیان اینکه استان همدان یکی از مقاصد اصلی سفر در نوروز امسال بودو گفت: آرامگاه بوعلیسینا، آرامگاه باباطاهر، میراث جهانی هگمتانه و باغموزه دفاع مقدس در صدر فهرست پربازدیدترین جاذبههای همدان قرار داشتهاند.
وی در پایان بر استمرار خدماترسانی مطلوب و اجرای برنامههای نظارتی تأکید کرد و افزود: ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت مسافران و ایجاد فضایی امن و جذاب برای گردشگران از اولویتهای ستاد اجرایی خدمات سفر و مدیریت ارشد استان است.
نظر شما