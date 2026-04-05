جلال تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آمار گردشگران نوروزی در استان سمنان و همچنین تاثیر جنگ رمضان بر کاهش آمارهای گردشگری در قیاس با نوروز سال گذشته بیان کرد: علیرغم همه مسائلی که امروز با آن روبرو هستیم جاذبه ها و زیرساخت های گردشگری استان سمنان مورد توجه ویژه گردشگران از سراسر کشور قرار گرفت.

وی افزود: در طول تعطیلات ایام نوروز ۱۴۰۵ بالغ بر ۶۹ هزار و ۲۴۵ گردشگر از امکان گردشگری و تفریحی و تاریخی استان بازدید کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان با بیان اینکه در کنار بحث کمیت، شاهد کیفیت و پراکندگی خوب گردشگران نوروزی در بازدید از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی بودیم، گفت: بافت تاریخی و بازار، مسجد جامع و ارگ تاریخی سمنان، از جمله نقاطی بود که بیشترین گردشگر نوروزی را به خود جذب کرد.

تاجیک با بیان اینکه مجموعه تاریخی بسطام، بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی در کنار جنگل ابر شاهرود از جمله دیگر نقاطی بودند که در طول ایام تعطیلات نوروزی بیشترین گردشگران را به خود جذب کردند، ابراز کرد: چشمه علی دامغان نیز به خصوص در روز سیزدهم فروردین ماه شاهد حضور گسترده گردشگران از اقصی نقاط کشورمان بود.

وی افزود: یکی از اقداماتی که امسال در استان سمنان انجام شد معرفی امکان و جاذبه های گردشگری استان از طریق سامانه‌ها و نرم افزارهای داخلی بود که توانست هم بسیار مورد توجه گردشگران قرار گیرد و هم میزان قابل توجهی از گردشگران را به سمت جاذبه های گردشگری استان سوق دهد.

دبیر ستاد خدمات سفرهای نوروزی استان سمنان نرم افزار پارکوپولو را یکی از این نمونه ها دانست و تاکید کرد: این نرم افزار به سادگی در ایستگاه‌های هدایت مسافران نوروزی استان در ورودی و خروجی شهرها با اسکن کیوآر کد روی تلفن‌های همراه نصب و تمام اطلاعات مورد نیاز گردشگری در استان را در اختیار مسافران نوروزی قرار داد و توانست مسافران زیادی را به سمت این امکان سوق دهد.