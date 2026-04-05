۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

بازدید ۱۷ هزار نفر از پایگاه‌ها و موزه‌های مازندران

ساری- معاون میراث‌فرهنگی مازندران از استقبال گردشگران از پایگاه‌های تاریخی و موزه‌های استان خبر داد و گفت: در مجموع بیش از ۱۷ هزار نفر از این مراکز بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دانش‌زاده صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به فعالیت پایگاه‌های میراث‌فرهنگی استان در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی و با در نظر گرفتن شرایط خاص اظهار کرد: سه پایگاه ملی و جهانی از جمله پایگاه ملی فرح‌آباد به عنوان مقاصد بازدید برای مسافران فعال بودند.

وی افزود: از ابتدای سال تا ۱۴ فروردین، حدود ۱۱ هزار نفر با رعایت ضوابط و ملاحظات مربوطه از پایگاه‌های میراث‌فرهنگی سطح استان بازدید کردند که این میزان رضایت‌بخش ارزیابی می‌شود.

معاون میراث‌فرهنگی مازندران با اشاره به وضعیت موزه‌ها تصریح کرد: در بخش دولتی، موزه‌ها با اعمال دستورالعمل‌ها به فعالیت خود ادامه دادند و در بخش خصوصی نیز پنج موزه فعال از جمله موزه‌های نوشهر و مجموعه‌های تاریخی و طبیعی پذیرای بازدیدکنندگان بودند.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از موزه‌های بخش خصوصی استان بازدید کردند که نشان‌دهنده تداوم حضور گردشگران در این مراکز فرهنگی است.

