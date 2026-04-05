به گزارش خبرنگار مهر، رضا دانش‌زاده صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به فعالیت پایگاه‌های میراث‌فرهنگی استان در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی و با در نظر گرفتن شرایط خاص اظهار کرد: سه پایگاه ملی و جهانی از جمله پایگاه ملی فرح‌آباد به عنوان مقاصد بازدید برای مسافران فعال بودند.

وی افزود: از ابتدای سال تا ۱۴ فروردین، حدود ۱۱ هزار نفر با رعایت ضوابط و ملاحظات مربوطه از پایگاه‌های میراث‌فرهنگی سطح استان بازدید کردند که این میزان رضایت‌بخش ارزیابی می‌شود.

معاون میراث‌فرهنگی مازندران با اشاره به وضعیت موزه‌ها تصریح کرد: در بخش دولتی، موزه‌ها با اعمال دستورالعمل‌ها به فعالیت خود ادامه دادند و در بخش خصوصی نیز پنج موزه فعال از جمله موزه‌های نوشهر و مجموعه‌های تاریخی و طبیعی پذیرای بازدیدکنندگان بودند.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از موزه‌های بخش خصوصی استان بازدید کردند که نشان‌دهنده تداوم حضور گردشگران در این مراکز فرهنگی است.