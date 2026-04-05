اسکان ۱۰۵ هزار مسافر نوروزی در کرمانشاه

کیومرث اعظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار سفرهای نوروزی در استان، اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پانزدهم این ماه، در مجموع ۱۰۵ هزار و ۴۲۷ نفر از گردشگران و مسافران در مراکز رسمی، غیررسمی و اضطراری استان اسکان داده شده‌اند.

وی افزود: در همین بازه زمانی، بیش از ۴۲۳ هزار نفر از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه بازدید کرده‌اند که نشان‌دهنده استقبال قابل توجه مسافران از ظرفیت‌های استان است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه با اشاره به جایگاه شاخص برخی اماکن گردشگری، تصریح کرد: مجموعه تاریخی و فرهنگی طاق‌بستان بر اساس آمار فروش بلیت، به عنوان دومین محوطه پربازدید کشور در ایام نوروز شناخته شده است.

اعظمی در ادامه به نظارت بر تأسیسات گردشگری اشاره کرد و گفت: از ۲۵ اسفند تا ۱۳ فروردین، ۱۴ تیم نظارتی در سطح استان فعال بودند و در مجموع یک‌هزار و ۴۳۶ مورد بازدید از مراکز اقامتی و پذیرایی انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت تنها یک مورد شکایت ثبت شد که مربوط به کنسلی یک مسافر بود و در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی و رفع شد.

سرپرست میراث‌فرهنگی استان افزود: در جریان این بازدیدها، ۱۳۳ مورد تذکر برای بهبود خدمات ارائه شد و همچنین ۲۳ واحد اقامتی و پذیرایی اخطار دریافت کردند.

اعظمی در پایان تصریح کرد: در کنار این موارد، ۳۱ واحد اقامتی و پذیرایی به دلیل ارائه خدمات مطلوب، شایسته تقدیر شناخته شده و مورد تشویق قرار گرفتند.