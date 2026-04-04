روایت طرح «زندگی با آیه ها» در بازارچه های صنایع دستی

سید احمد بر آبادی به عنوان مسئول کمیته قرآن، سفر و گردشگری «زندگی با آیه ها» در خصوص فعالیت های این کمیته به خبرنگار مهر گفت: در این ارتباط چهار جلسه استانی و یک جلسه هم با حضور مسئولان شهرستانی عضو این کمیته برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی در این زمینه با نصب بنر، از طریق فضای مجازی ، در قالب بازارچه های صنایع دستی و در کنار بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری استان انجام شد.

برآبادی در ادامه تصریح کرد: همچنین در بیشتر غرفه های بازارچه های صنایع دستی موجود در شهرستان های استان به موضوع «زندگی با آیه ها» پرداخته شد.

وی از ثبت نام تعدادی از اهالی فعال در حوزه های میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی به عنوان سفیر طرح «زندگی با آیه ها» نیز خبر داد.

مدیر کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی گفت: نمایشگاه های هم توسط ادارات عضو کمیته قرآن، سفر و گردشگری طرح «زندگی با آیه ها» و همچنین در کنار تاسیسات گردشگری برای بازدید مسافران برگزار شد.