فرماندار قرچک به پویش «جان فدا برای ایران» پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی فرمانداری قرچک از پیوستن علی محمد اسلامی، به پویش «جان فدا برای ایران» خبر داد.

اسلامی در این اقدام، تأکید کرد: امروز در شرایط حساسی که کشورمان در معرض طمع‌ورزی‌های آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی قرار دارد، اعلام آمادگی برای دفاع از خاک و میهن، یک وظیفه همگانی است.

فرماندار قرچک با اشاره به سابقه حضور خود در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: بنده به عنوان خادم مردم قرچک، همانند سال‌های حماسه و ایثار، برای حضور در جبهه‌های حق علیه باطل آماده‌ام. هر زمان نظام نیاز به نیرو داشته باشد، با تمام وجود در میدان خواهیم بود.

شایان ذکر است است عموم مردم نیز می‌توانند با ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۵۵ یا مراجعه به سایت Janfadaa.ir به پویش #جان_فدا_برای_ایران بپیوندند.