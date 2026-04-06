روسای ادارات ۵ تعاون روستایی در خوزستان برکنار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر صالحی نسب گفت: جدیت و تعهد در انجام فعالیت‌ها و خدمت به ذی نفعان و مردم از جمله مهمترین برنامه‌های تعاون روستایی در تمام ایام سال است.

وی ادامه داد: از این رو عدم توجه به رسالت‌های کاری، بدون شک مورد نکوهش و غیرقابل قبول می‌باشد و با مدیران اهمال کار شدیدترین برخوردها صورت خواهد گرفت.

مدیر تعاون روستایی خوزستان بیان کرد: روسای تعاون روستایی در پنج شهرستان ایذه، رامهرمز، رامشیر، هویزه و آبادان به دلیل کم کاری، عدم توجه به فعالیت‌های ابلاغ شده به تعاون روستایی به خصوص در زمینه طرح توزیع میوه نوروز از سمت خود عزل شده و بزودی افراد جایگزین معرفی و مشغول خدمت خواهند شد.

صالحی نسب گفت: در شرایط کنونی کشور، مهمترین نگاه ما خدمت رسانی بدون وقفه به مردم در تنظیم بازار، تامین نیازهای ضروری، کنترل تورم، توجه به کشاورزان و دامداران و ... می‌باشد و هیچ کم کاری و اهمالی پذیرفتنی نیست.