۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

کالاهای اساسی به صورت گسترده در خوزستان در حال توزیع است

اهواز - مدیر تعاون روستایی خوزستان گفت: از ۱۵ اسفند تا ۱۸ فروردین، تعاون روستایی با تأمین و توزیع گسترده اقلام ضروری مانع از ایجاد کمبود در بازار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر صالحی‌نسب پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به نقش‌آفرینی مجموعه تعاون روستایی در تأمین نیازهای ضروری شهروندان در روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروز اظهار کرد: از ۱۵ اسفند تا ۱۸ فروردین و در حساس‌ترین شرایط کشور، تعاون روستایی همچون سال‌های گذشته در سخت‌ترین وضعیت پای کار مردم آمد و با تأمین اقلام ضروری، مانع از بروز کمبود و افزایش قیمت‌ها شد.

وی ادامه داد: در مدت یاد شده، تعاون روستایی موفق به توزیع ۳۳۲ هزار و ۸۲۰ کیلوگرم برنج، ۶۴ هزار و ۶۲۰ بطری روغن ۸۱۰ گرمی و ۳۹ هزار و ۸۶۴ کیلوگرم شکر یک کیلویی در سطح استان شد و این کالاها با نرخ مصوب دولتی به دست مصرف‌کنندگان رسید.

صالحی‌نسب توضیح داد: همچنین طی همین بازه زمانی، هفت میلیون و ۷۰۶ هزار و ۳۹۶ کیلوگرم مرغ توسط اتحادیه مرغداران زیر نظر تعاون روستایی از کشتارگاه خارج و به بازار عرضه شده است و آمادگی کامل برای جبران هرگونه کمبود احتمالی وجود دارد.

مدیر تعاون روستایی خوزستان افزود: این اقدامات نقش مؤثری در جلوگیری از ایجاد تورم و کمبود در بازار داشته است و در صورت نیاز و تخصیص سهمیه، شبکه تعاون روستایی آمادگی دارد توزیع کالاهای اساسی را مجدداً آغاز کند تا هیچ خللی در تأمین این اقلام برای مردم ایجاد نشود.

