۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۰

معدوم‌سازی ۲۵۰ کیلوگرم گوشت غیرقابل‌استفاده در کوهدشت

کوهدشت - فرماندار کوهدشت از معدوم‌سازی ۲۵۰ کیلوگرم گوشت غیرقابل‌استفاده در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید از بازار کوهدشت، اظهار داشت: امروز چهارمین روز از طرح ضربتی ۱۰ روزه نظارت بر بازار در کوهدشت اجرا شد.

وی گفت: در این طرح، ۱۲ تیم در دو نوبت صبح و عصر از میدان تره‌بار، سطح بازار، خبازی‌ها و... بازرسی میدانی به عمل می‌آید.

فرماندار کوهدشت، افزود: تا الان ۱۰۸ پرونده برای متخلفین تشکیل شده و به دستگاه قانونی ارجاع داده شده و یک واحد نانوایی به دلیل تخلفات پلمب و قطع سهمیه شده است.

ناصری، بیان داشت: پلمب یک واحد قصابی و یک واحد کبابی، کشف و معدوم‌سازی ۲۵۰ کیلوگرم گوشت غیرقابل‌استفاده از دیگر موارد نظارت و بازرسی امروز بازار بود.

