به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید از بازار کوهدشت، اظهار داشت: امروز چهارمین روز از طرح ضربتی ۱۰ روزه نظارت بر بازار در کوهدشت اجرا شد.

وی گفت: در این طرح، ۱۲ تیم در دو نوبت صبح و عصر از میدان تره‌بار، سطح بازار، خبازی‌ها و... بازرسی میدانی به عمل می‌آید.

فرماندار کوهدشت، افزود: تا الان ۱۰۸ پرونده برای متخلفین تشکیل شده و به دستگاه قانونی ارجاع داده شده و یک واحد نانوایی به دلیل تخلفات پلمب و قطع سهمیه شده است.

ناصری، بیان داشت: پلمب یک واحد قصابی و یک واحد کبابی، کشف و معدوم‌سازی ۲۵۰ کیلوگرم گوشت غیرقابل‌استفاده از دیگر موارد نظارت و بازرسی امروز بازار بود.