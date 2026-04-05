۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۳۴

مهر و موم یک مرکز مداخله‌گر در طب سنتی در یزد

یزد - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: به دنبال تشدید نظارت بر مراکز غیرمجاز و با پیگیری اداره نظارت معاونت درمان، یک مرکز مداخله‌گر در امر طب سنتی و فاقد مجوز پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارع هروکی با اشاره به اینکه یک مرکز مداخله گر در امر طب سنتی و فاقد مجوز، مهر و موم و فرد خاطی، محکوم شد افزود: با رای شعبه دوم دادگاه انقلاب یزد،این فرد محکوم به پرداخت۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و منع اقامت در استان یزد به مدت دوسال شد.

وی از شهروندان تقاضا کرد؛ از مراجعه به مراکز غیرمجاز و فاقد مجوز درمانی و زیبایی خوداری نمایند و در صورت مشاهده تخلفات، به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان این معاونت واقع در میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهیدصدوقی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه مراجعه و یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰، گزارش یا شکایت خود را مطرح نمایند.

کد مطلب 6792163

