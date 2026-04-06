به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی ظهر امروز دوشنبه در اولین کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده لرستان، اظهار داشت: در جنگ تحمیلی اخیر، روایت تازهای از ایران به جهان و حتی در خود ایران مخابره شده است.
وی با اشاره به جنگ رمضان و نقش بیبدیل مردم در پایداری نظام، اظهار کرد: دشمن با پیشفرض استفاده از انباشت نارضایتیها و کاهش سرمایه اجتماعی، درصدد بود از مسیرهایی چون کردستان، پای رژیمهای غاصب و صهیونیستی را به کشور باز کند.
موج حمایتهای مردمی از مقاومت ملی و میهنی، از مرزها فراتر رفته است
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، افزود: محاسبه غلط دشمن این بود که تصور میکرد نظام اسلامی فاقد ثبات، استحکام و حمایتهای مردمی لازم است و تصور میکرد با ضربهزدن به سران انقلاب، کار کشور طی دو روز تمام میشود. اما آنها در شناخت ملت ایران دچار ناتوانی و یک خطای استراتژیک بزرگ شدند.
پور علی با اشاره به جنایات دشمن در بهشهادترساندن رهبر شهید و بسیاری از فرماندهان، تصریح کرد: دشمن وحشیانه و خلاف همه ضوابط بینالمللی عملکرد، اما رفتار مردم در ایام فتنهها، از جمله کودتای دیماه و حوادث ۳۸ روزه اخیر، نشان داد که تابآوری و مقاومت ملی، نقشی کماهمیت از رزمندگان در میدان ندارد. همانطور که سردار سید مجید موسوی در توییتی به مردم گفت: «شما خیابان را نگه دارید، ما میدان را نگه میداریم».
وی تأکید کرد: حضور مردم در صحنههایی مانند چهارشنبهسوری، نقشه دشمن برای ایجاد آشوب داخلی و اقدامات ضد امنیتی را خنثی کرد. هر اقدامی که برای افزایش تابآوری انجام دهیم، در واقع به فرایند مقاومت و پایداری ملی کمک میکند. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، این موج حمایتهای مردمی از مقاومت ملی و میهنی، اکنون از مرزها فراتر رفته و بهوضوح در حمایت ملت عراق و دیگر کشورها دیده میشود.
تقویت محلات، تابآوری و مشارکت مردمی را بهشدت افزایش میدهد
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تأکید بر وظیفه دستگاههای اجرایی، گفت: ما باید سیاستهایی اتخاذ کنیم که تابآوری اجتماعی را افزایش دهد، بدون آن که خللی در خدمات ایجاد شود. تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، از راهبردهای اصلی است. دستگاهها باید خدمات خود را شفاف به مردم گزارش دهند که این کار، منجر به جلباعتماد میشود.
پور علی با اشاره به راهکار «محلهمحوری» بیان داشت: تقویت محلات، تابآوری و مشارکت مردمی را بهشدت افزایش میدهد. دشمن تلاش کرد با روایتسازی در فضای مجازی، چهره جدیدی از ایران نشان دهد، اما امروز اعتراف میکند که توان موشکی ایران واقعی است و جمعیت حاضردرصحنه، مردم حقیقی هستند، نه ساخته هوش مصنوعی.
خدمترسانی به آسیبدیدگان در جنگ بهروز و بدون وقفه ادامه دارد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردمیسازی دفاع، حمایت از خانواده شهدا و جانبازان، و تشکیل قرارگاههای عملیاتی در حوزه اجتماعی، کار ارزشمندی است، تصریح کرد: باید به مردم اطمینان دهیم که خدمترسانی به آسیبدیدگان، بهروز و بدون وقفه ادامه دارد، انسجام و وحدت مردم در برابر جنگ تحمیلی و تهدیدات خارجی، یک اصل اساسی است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به ابعاد بینالمللی مقاومت، گفت: هر روزی که از این جنگ میگذرد، فشار مضاعفی به اقتصاد دلاری آمریکا و اروپا وارد میشود. آنها طعم بنزین چهار دلاری و گازوئیل پنجدلاری را میچشند.
پور علی، بیان کرد: مطمئن باشید ظرف روزهای آینده، تحولات مهمی در فضای رسانهای و سیاسی آمریکا رخ خواهد داد و همان نقشهای که برای ما تدارک دیده بودند، به خودشان باز خواهد گشت. بهموازات حمایت مردم ما در خیابانها، انشاءالله پیروزی نهایی را با نقشبرآب شدن توطئههای دشمنان آمریکایی و صهیونیست شاهد خواهیم بود.
