طهماسبی: تولیدکنندگان و مردم، خط مقدم اقتصاد مقاومتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی ظهر دوشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به شرایط حساس کشور و لزوم تقویت انسجام ملی، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند هم‌افزایی ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی هستیم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در مقطعی مهم قرار دارد و عبور از این شرایط تنها با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، حمایت از تولیدکنندگان و همراهی مردم امکان‌پذیر است.

طهماسبی با بیان اینکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان مردم و مسئولان در کنار هم بوده‌اند کشور از بحران‌ها عبور کرده است، گفت: سرمایه اجتماعی مهم‌ترین پشتوانه نظام در شرایط سخت محسوب می‌شود.

استاندار گلستان ادامه داد: امروز همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس مردم در کنار رزمندگان نقش‌آفرینی کردند، اکنون نیز فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان در خط مقدم مقابله با چالش‌های اقتصادی قرار دارند.

وی با تأکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: صنایع، واحدهای تولیدی، نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، بخش کشاورزی و دانشگاه‌ها ستون‌های اصلی اقتصاد کشور هستند و باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

طهماسبی گفت: حمایت از تولید ملی، تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی از اولویت‌های جدی مدیریت استان است و در این راستا جلسات مستمر با بخش خصوصی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تعامل دولت و بخش خصوصی افزود: هیچ بخشی به‌تنهایی قادر به حل مسائل نیست و تنها با همکاری مشترک می‌توان مسیر توسعه را هموار کرد.

استاندار گلستان ادامه داد: موضوعاتی مانند صادرات، انرژی، حمایت‌های بانکی و رفع مشکلات تولیدکنندگان به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد و دستگاه‌های اجرایی استان با هماهنگی کامل در حال پیگیری آن هستند.

طهماسبی همچنین گفت: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان در حال رصد مستمر شرایط هستند تا هیچ‌گونه خللی در روند فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی ایجاد نشود.

وی با تأکید بر اهمیت تصمیم‌گیری‌های دقیق در شرایط فعلی اظهار کرد: سیاست‌گذاری‌ها باید بر اساس واقعیت‌های میدانی و با هدف حفظ اشتغال و معیشت مردم انجام شود.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: عبور از شرایط کنونی تنها در سایه اتحاد، همدلی و مشارکت مردم و مسئولان ممکن است و هرچه این هم‌افزایی بیشتر شود، مسیر پیشرفت کشور هموارتر خواهد شد.