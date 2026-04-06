هوش مصنوعی کوپایلوت برای سرگرمی ساخته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، مایکروسافت در حال حاضرسعی دارد مشتریان شرکتی خود را وادار به پرداخت حق اشتراک برای استفاده از هوش مصنوعی کوپایلوت کند. اما از سوی دیگر به دلیل شرایط استفاده از این ابزار در شبکه های اجتماعی انتقاد زیادی از آن می شود.

البته به نظر می رسد این شرایط استفاده از ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ میلادی تغییر کرده اند. این شرکت فناوری هشدار داده کوپایلوت فقط برای مقاصد سرگرمی است. این ابزار ممکن است اشتباه کند و به شیوه ای که مورد نظر است کار نکند. بنابراین برای مشاوره درباره موضوعات مهم نباید به آن اتکا کرد.

در همین راستا یک سخنگوی مایکروسافت اعلام کرد این شرکت آنچه را که محتوای قدیمی توصیف کرده به روز رسانی می کند.

وی در این باره افزود: همزمان با تکامل محصول، لحن توصیف محصول نیز دیگر نشان دهنده شیوه استفاده از کوپایلوت نیست. نشریه تام هارور اشاره کرده مایکروسافت تنها شرکتی نیست که از چنین بیانیه ای برای هوش مصنوعی استفاده می کند.