مدیران برای فردای جنگ برنامه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد سنگسری ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان زنجان، با اشاره به مأموریت‌های متنوع این وزارتخانه در حوزه اشتغال، معیشت و رفاه مردم، اظهار داشت: وظایف مدیران در این شرایط بسیار سنگین است و باید برای فردای جنگ برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند.

مشاور وزیر کار یکی از مشکلات جدی کشور را هجمه گسترده رسانه‌ای علیه دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی دانست و تأکید کرد: مدیران باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند و اجازه ندهند فضای ناامیدی بر جامعه حاکم شود.

سنگسری با قدردانی از صبوری مردم در شرایط کنونی تصریح کرد: امروز اقشار مختلف مردم با وجود برخی گلایه‌های به‌حق، همچنان پای وطن در برابر متجاوزان ایستاده‌اند و از مدیران اجرایی انتظار دارند که مشکلاتشان را جدی بگیرند و حل کنند.

وی افزود: در این ایام جنگ، همه مردم از هر قشر و شغلی پای کار بوده‌اند و این سرمایه اجتماعی بزرگ را باید پاس داشت.

رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه برای مبارزه با ناعدالتی باید جدی بود، خاطرنشان کرد: تبعیض و ناعدالتی که نتیجه عملکرد برخی مدیران است و نارضایتی‌هایی را به دنبال داشته، باید با اهتمام مسئولان رفع شود. مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص رصدها و نظارت‌های لازم را انجام خواهد داد.

سنگسری با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه گفت: این مهم با حضور میدانی مدیران در میان مردم، شنیدن بی‌واسطه مشکلات و پیگیری جدی آنها باید هرچه بیشتر تقویت شود تا مردم طعم واقعی پیروزی و عدالت را بچشند.