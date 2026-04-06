به گزارش خبرنگار مهر، روحالله محمدخانی پیش از ظهر دوشنبه در جمع مدیران آموزش و پرورش استثنایی استان با اشاره به اهمیت تولید محتوای آموزشی استاندارد و کاربردی اظهار داشت: هر دقیقه از محتوای آموزشی، حاصل ساعتها تحقیق، برنامهریزی و تلاش کارشناسانه است و نباید صرفاً به ظاهر آن توجه کرد.
وی بر ضرورت توجه به جنبههای علمی و اجرایی در تولید و ارائه محتوا تأکید و ادامه داد: پرداخت بهموقع و شایسته سرویس دانشآموزان استثنایی یکی از دستاوردهای مهم اجرایی است که رضایتمندی اولیا و دانشآموزان را به همراه داشته است.
سرپرست آموزش و پرورش استان قزوین اضافه کرد: حضور مدیران و کارشناسان در برنامههای تخصصی و آموزشی فرصتی برای تبادل تجربیات علمی و اجرایی است باید به دنبال همسوسازی رویکردهای علمی و اجرایی در سراسر استان باشیم.
محمدخانی افزود: در شرایط کنونی، همافزایی و دوری از نگاههای سلیقهای، لازمه دستیابی به اهداف کلان آموزش و پرورش است.
وی همچنین از پیشرفت ۹۰ درصدی صدور احکام و رسیدگی به حدود ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ پرونده رتبهبندی خبر داد و این اقدامات را گامی مهم در جهت اجرای عدالت آموزشی و استخدامی برشمرد.
محمدخانی بر لزوم مستندسازی دقیق جلسات و طرح مشکلات به صورت کارشناسی در استان تأکید و ادامه داد: هدف نهایی ارتقاء مستمر کیفیت یادگیری از منظر علمی و اجرایی است.
وی خاطرنشان کرد: با رویکردی علمی و مشاورهای، وضعیت تحصیلی دانشآموزان پایه یازدهم و دوازدهم را پیگیری نمایید.
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین در پایان عنوان کرد: «نظام اجتماعی دانشآموزان» به عنوان بستری برای اجرای برنامههای فرهنگی و تربیتی باید مورد توجه قرار بگیرد.
