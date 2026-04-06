به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه سکوی شاد با پشتوانه سخت‌افزاری مناسب توانسته آموزش را از ساعت ۷ صبح تا ۵ بعدازظهر در تمامی مقاطع تحصیلی ادامه دهد گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از ساعت ۷ تا ۱۰ صبح دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم، از ساعت ۱۰ تا ۱۳ دانش‌آموزان متوسطه اول، از ساعت ۱۳ تا ۱۵ دانش‌آموزان دوره ابتدایی دوم و از ساعت ۱۵ تا ۱۷ دانش‌آموزان ابتدایی اول به صورت تعاملی و همراه با معلمان خود آموزش می‌بینند.

فرهادی با بیان اینکه شاد در این ایام رکورد بیش از ۱۶ میلیون کاربر را ثبت کرده است افزود: به طور همزمان حدود سه و نیم میلیون دانش‌آموز توانسته‌اند از آن استفاده کنند که این میزان پیش از این سابقه نداشته است.

وی از شهادت ۸ دانش‌آموز ورزشکار در این مدت خبر داد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش به تصمیمات اتخاذشده برای کاهش نگرانی‌های دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: با مصوبه شورای معاونین و تأکید وزیر آموزش و پرورش، تمامی آزمون‌های هماهنگ کشوری از پایه هفتم تا دهم لغو شده و برگزاری آزمون‌ها به صورت استانی و منطقه‌ای و با مدیریت ادارات کل آموزش و پرورش انجام خواهد شد.

ثبت نتایج ارزشیابی توصیفی ابتدایی ها از ۹ خرداد ۱۴۰۵

فرهادی با بیان اینکه در مقطع ابتدایی نیز برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای انجام شده تا معلمان بتوانند زمان آموزش را تکمیل کنند و با توجه به یک هفته تعطیلی در آغاز جنگ، ثبت نتایج ارزشیابی توصیفی از ۹ خرداد ۱۴۰۵ آغاز می‌شود افزود: معلمان تا آن زمان فرصت دارند آموزش را از طریق بسترهایی مانند شاد، مدرسه تلویزیونی ایران و آموزش‌های آفلاین تکمیل کنند.

وی با بیان اینکه آزمون‌های استانی و منطقه‌ای پایه هفتم تا دهم نیز از ۹ خرداد آغاز خواهد شد و تا آن زمان آموزش به طور کامل ارائه می‌شود تا دانش‌آموزان با آرامش در آزمون‌ها شرکت کنند، درباره دانش‌آموزان پایه یازدهم و دوازدهم ادامه داد: بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، این دانش‌آموزان باید در آزمون‌های نهایی شرکت کنند، زیرا نتایج آن در کنکور تأثیرگذار است. با این حال، زمان برگزاری این آزمون‌ها تابع زمان کنکور است و در صورت تغییر زمان کنکور، تاریخ آزمون‌های نهایی نیز قابل تغییر خواهد بود. اگر شرایط کشور اجازه برگزاری کنکور و آزمون‌های نهایی را ندهد، آزمون‌ها به صورت داخلی و منطقه‌ای برگزار می شود.

نحوه تأثیر معدل در کنکور بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است

فرهادی با بیان اینکه اگر شرایط کشور اجازه برگزاری کنکور و آزمون‌های نهایی را ندهد، آزمون‌ها به صورت داخلی و منطقه‌ای برگزار شده و امکان فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزان فراهم خواهد شد گفت: درباره نحوه تأثیر معدل در کنکور نیز تصمیم‌گیری بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت کلی این وزارتخانه در سال ۱۴۰۴ ادامه داد: از ابتدای جنگ تاکنون هیچ تعطیلی در آموزش و پرورش رخ نداده و جلسات مدیریتی به صورت مستمر، چه حضوری محدود و چه مجازی، برگزار شده و برنامه‌ریزی‌ها بر اساس شرایط روز انجام گرفته است.

فرهادی از جمله اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۴ را پرداخت به‌موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان دانست و گفت: برای نخستین‌بار این پرداخت‌ها در همان سال انجام شد و حتی دو گروه از بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پاداش خود را دریافت کردند.

رشد بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۵

وی به وضعیت بودجه اشاره کرد و گفت: بودجه سال ۱۴۰۵ آموزش و پرورش رشد بیشتری نسبت به میانگین بودجه کشور داشته و با حمایت دولت و مجلس، شرایط مالی این وزارتخانه تثبیت شده است. بدهی‌های آموزش و پرورش از بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به کمتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و تمامی تعهدات مالی در سال ۱۴۰۴ انجام شده و بدهی جدیدی ایجاد نشده است.

صدور احکام معلمان در فروردین و پرداخت حقوقها بر اساس ضرایب جدید

فرهادی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ هزار معلم در سال ۱۴۰۴ موفق به ارتقای رتبه شده‌اند و سامانه رتبه‌بندی اکنون به صورت دائمی فعال است و معلمان می‌توانند در هر زمان درخواست ارتقاء ثبت کنند افزود: احکام کارگزینی معلمان در فروردین ۱۴۰۵ با هماهنگی نهادهای مربوطه به طور کامل صادر می‌شود و پرداخت حقوق بر اساس ضرایب جدید انجام خواهد شد.