طوسی: ۲۱۷ میلیارد تومان مستمری به حساب مددجویان کردستان واریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: علیرغم شرایط خاص کشور و وضعیت متاثر از جنگ، خدمات حمایتی کمیته امداد در استان کردستان بدون وقفه در حال انجام است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده از ابتدای تجاوز دشمن افزود: در این مدت، مبلغ ۲۱۷ میلیارد تومان به عنوان مستمری به حساب مددجویان تحت حمایت این نهاد واریز شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان ادامه داد: همچنین بیش از ۱۶ میلیارد تومان در حوزه هزینههای درمانی و مساعدت مالی به بیماران صعبالعلاج و زمینگیر پرداخت شده است.
طوسی با اشاره به حمایتهای بیمهای مددجویان عنوان کرد: در این بازه زمانی، ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای بیمه ۲ هزار و ۵۷۶ نفر از مددجویان هزینه شده است.
وی تأمین اقلام ضروری زندگی را از دیگر اقدامات این نهاد برشمرد و گفت: تاکنون ۴۸۱ دستگاه انواع لوازم ضروری زندگی به ارزش بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تهیه و در اختیار نیازمندان قرار گرفته است.
مدیرکل کمیته امداد استان کردستان همچنین از تأمین جهیزیه برای زوجهای تحت حمایت خبر داد و افزود: در این مدت، ۱۳ فقره جهیزیه به ارزش ۷۰۶ میلیون تومان برای زوجهای نیازمند تأمین شده است.
طوسی در ادامه با اشاره به اقدامات حوزه مسکن تصریح کرد: به منظور تأمین امنیت سکونتی مددجویان، ۷۹۲ نفر به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به مبلغ ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان معرفی شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین برای ۷ هزار و ۳۴۹ خانوار مددجو در سطح استان، نزدیک به ۱۱ میلیارد تومان کمکهزینه اجاره مسکن پرداخت شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان در پایان تأکید کرد: خدماترسانی به جامعه هدف در هر شرایطی با قوت ادامه خواهد داشت و تلاش میشود دغدغه معیشتی مددجویان به حداقل برسد.
