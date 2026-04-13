رضا طوسی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۵ هزار و ۸۹۲ فقره تسهیلات قرضالحسنه به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سایر نیازمندان استان کردستان پرداخت شده است.
وی افزود: از این میزان، ۳ هزار و ۸۰۰ فقره تسهیلات به ارزش ۱۱۶ میلیارد تومان در حوزه خدمات حمایتی به مددجویان اختصاص یافته است.
مدیرکل کمیته امداد کردستان ادامه داد: همچنین ۸۱۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان در راستای ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان پرداخت شده است.
طوسی تصریح کرد: در بخش تأمین مسکن نیز ۵۱۵ فقره تسهیلات به ارزش ۲۲ میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، ۳۵۰ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۳ میلیارد تومان برای کمک به تحصیل دانشجویان نیازمند پرداخت شده است.
مدیرکل کمیته امداد کردستان تأکید کرد: این اقدامات در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر و ارتقای سطح معیشت خانوارهای تحت پوشش با جدیت دنبال میشود.
