اجتماع پرشور کادر درمان شاهرود؛ پشت نیروهای مسلح گرم شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر دوشنبه تجمع اعتراضی دانشگاهیان و کادر سلامت در محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل جنایتکار به مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، تحقیقاتی و دارویی با حضور پرشور مسئولان و پرسنل واحد ها و تعدادی از خادمان مردم در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و کادر درمان در محوطه بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود برگزار شد.

خانواده بزرگ بهداشت و درمان شاهرود امروز در حالی دست به تجمع اعتراضی نسبت به جنایات اسرائیل و آمریکای جنایتکار زدند که تعداد بسیاری از کادر درمان از ابتدای جنگ رمضان در سراسر کشورمان به شهادت رسیده اند.

کادر بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در این تجمعات شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر داده و از نیروهای مسلح کشورمان حمایت کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سخنانی ضمن محکومیت جنایات اسرائیل و آمریکای جنایتکار، به شهادت جمع کثیری از اعضای کادر بهداشت و درمان کشورمان از ابتدای جنگ رمضان اشاره کرد.

امامیان ضمن گرامی داشت یاد رهبر شهید انقلاب بیان کرد: ملت ایران استوار و مقاوم در برابر حملات دشمن ایستاده و کادر درمان نیز با فداکاری، ایستادگی و شهامت در عرصه خدمت مجاهدت های بسیاری را به منصه بروز و ظهور رسانده است.

وی با اشاره به اقدامات جنایتکارانه دشمن مستکبر علیه ملت ایران اسلامی تاکید کرد: ایستادگی مردم در صحنه سبب شکست توطئه های دشمنان شده است.