۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

جدیدترین موضع گیری کرملین درباره تحولات خاورمیانه

کرملین در جدیدترین موضع گیری خود اعلام کرد: همه ما پیامدهای تنش در منطقه، از جمله بر اقتصاد جهانی، را شاهدیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کرملین اعلام کرد: تنش‌ها در خاورمیانه رو به افزایش است و سراسر منطقه در وضعیت آشفتگی قرار دارد. اکنون همه ما پیامدهای تنش در منطقه، از جمله بر اقتصاد جهانی، را شاهدیم.

همچنین کرملین بیان کرد که از اظهارات ترامپ درباره تنگه هرمز مطلع شده و ترجیح می‌دهد درباره آن اظهارنظر نکند.

کرملین اعلام کرد: پیش از آغاز درگیری‌ها در منطقه هشدار داده بودیم که این پیامدها اجتناب‌ناپذیر است. پیامدهای تجاوز به ایران از جمله بر اقتصاد جهانی بسیار جدی است و دامنه درگیری ها گسترش یافته است.

