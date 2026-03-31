به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: پوتین فعلا برنامه ای برای گفتگو با رئیس جمهور کوبا ندارد، اما در صورت لزوم می‌ توان آن را به سرعت برنامه ریزی کرد. مسکو در سطح کاری با کوبا در تماس مداوم است؛ به گفتگوهای دائم با دوستان کوبایی خود ادامه خواهیم داد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این باره ادامه داد: تلاش‌های کی یف برای حملات پهپادی به مناطق روسیه، فعالیت تروریستی خصمانه علیه روسیه است. تمام تأسیسات زیرساختی حمل و نقل حیاتی در روسیه محافظت می‌ شوند، اقدامات لازم در حال انجام است. ارتش روسیه با دقت تلاش‌ های کی‌یف برای حملات پهپادی به مناطق روسیه را رصد و بررسی می‌کند. نیروهای روسی در سراسر خط تماس در حال پیشروی هستند، بنابراین کی یف به شدت به آتش‌بس نیاز دارد.

دیمیتری پسکوف، اضافه کرد: زلنسکی همچنان از تمایل خود برای دستیابی به نوعی آتش‌ بس صحبت می‌کند. در اظهارات زلنسکی پیشنهاد روشنی برای آتش‌بس عید پاک مشاهده نکردیم. زلنسکی باید مسئولیت بپذیرد و تصمیماتی بگیرد تا روسیه و اوکراین بتوانند به صلح دست یابند، نه آتش‌بس. پیشروی نیروهای روسی در خط مقدم نشان می‌دهد که با گذشت زمان، کی یف مجبور خواهد شد با هزینه بیشتری در مورد صلح تصمیم بگیرد. اگر کشورهای اتحادیه اروپا واقعا حریم هوایی خود را برای حمله به روسیه در اختیار کی‌یف قرار بدهند، روسیه ناچار به اتخاذ اقدامات مناسب خواهد بود.