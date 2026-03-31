به گزارش خبرگزاری مهر، کرملین سه شنبه شب به وقت تهران اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با «محمد بن زاید آل نهیان»، حاکم امارات، نگرانی جدی خود را از وخامت اوضاع نظامی و سیاسی در خاورمیانه (به سبب تجاوز تروریستی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران) ابراز داشته است.
به گزارش منابع خبری، طبق بیانیه دفتر مطبوعاتی کرملین، پوتین و حاکم امارات از ادامه وخامت اوضاع نظامی و سیاسی در منطقه خاورمیانه، تلفات غیرنظامیان و تخریب زیرساختهای انرژی، صنعتی و غیرنظامی دیگر ابراز نگرانی عمیق کردند.
در این تماس، طرفین بر ضرورت توقف هرچه سریعتر درگیریها و تشدید تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک برای حل مناقشه تأکید کردهاند.
کرملین اعلام کرد که دو طرف بر اهمیت توقف هرچه سریعتر عملیات نظامی و افزایش تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک با هدف حل و فصل مناقشه با احترام به منافع مشروع همه کشورهای منطقه تأکید کردند .
شایان ذکر است که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز امروز هشدار داد که بحران فعلی در خلیج فارس نشانههایی از تشدید به یک درگیری بزرگتر را دارد.
