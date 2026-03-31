  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۲۵

نگرانی پوتین از پیامدهای ادامه جنگ‌افروزی آمریکایی-صهیونیستی

رئیس‌جمهور روسیه از پیامدهای ادامه جنگ تروریستی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران برای منطقه ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرملین سه شنبه شب به وقت تهران اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با «محمد بن زاید آل نهیان»، حاکم امارات، نگرانی جدی خود را از وخامت اوضاع نظامی و سیاسی در خاورمیانه (به سبب تجاوز تروریستی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران) ابراز داشته است.

به گزارش منابع خبری، طبق بیانیه دفتر مطبوعاتی کرملین، پوتین و حاکم امارات از ادامه وخامت اوضاع نظامی و سیاسی در منطقه خاورمیانه، تلفات غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های انرژی، صنعتی و غیرنظامی دیگر ابراز نگرانی عمیق کردند.

در این تماس، طرفین بر ضرورت توقف هرچه سریع‌تر درگیری‌ها و تشدید تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حل مناقشه تأکید کرده‌اند.

کرملین اعلام کرد که دو طرف بر اهمیت توقف هرچه سریع‌تر عملیات نظامی و افزایش تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک با هدف حل و فصل مناقشه با احترام به منافع مشروع همه کشورهای منطقه تأکید کردند .
شایان ذکر است که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز امروز هشدار داد که بحران فعلی در خلیج فارس نشانه‌هایی از تشدید به یک درگیری بزرگ‌تر را دارد.

کد مطلب 6788599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایرانی IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      1 1
      پاسخ
      درودبرشما رییس جمهور روسیه..ترامپ ونتانیاهوبایدمجازات بشن.این خواسته مردم ایران ومردم محورمقاومته.ترامپ هموطنان مارا میکشد.به زیرساختهای حیاتی ایران ضربه میزنه .ما حق دفاع ازخودداریم.ومتجاوزرا محکوم و مجازات ومجبوربه پرداخت غرامت میکنیم.رهبرماسیدعلی بی گناه کشته شد.رهبرما مثل پدرمابودی.پدرمعنوی ماایرانیان .وبرای پیشرفت مملکت ماخیلی تلاش کرد.مگه ماچی می‌خواستیم.فقط می‌خواستیم مستقل وخودکفاباشیم.روسیه کشور همسایه ماست.ماایرانیان با چشمانی اشکباراماغرورواقتدار جلوی دشمنان می ایستیم تاپای جان ..

