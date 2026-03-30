به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه اعلام کرد: مسکو آماده است تا به عنوان یک تامین کننده قابل اعتماد منابع انرژی برای هر بازار جهانی، از جمله بازارهای اروپایی باقی بماند.

سخنگوی کرملین گفت: از رسیدن محموله فرآورده‌ های نفتی روسیه به کوبا خرسند هستیم. روسیه وظیفه خود می‌ داند به کوبا که هم اکنون به فرآورده‌ های نفتی نیاز دارد، کمک کند. موضوع تحویل فرآورده‌ های نفتی روسیه به کوبا در جریان تماس‌ها با آمریکا مطرح شده بود. کوبا به دلیل محاصره در تنگنا قرار دارد، روسیه نمی‌ تواند بی‌ تفاوت بماند و به تلاش برای حل این مشکل ادامه خواهد داد.

«دیمیتری پسکوف» سپس اضافه کرد: روسیه به تعهدات خود برای تأمین منابع انرژی کشورهای دوست و برادر مانند صربستان پایبند است. تماس‌ها بین روسیه و صربستان در مورد عرضه گاز روسیه به این کشور در جریان است.

وی افزود: موضوع اعلام موج جدید بسیج نیرو در روسیه (برای حضور در عملیات ویژه نظامی) در دستور کار قرار ندارد.